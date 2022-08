Acontece Centro Cultural SABI promove palestra com Paulo Back, vice-presidente de desenvolvimento de aplicativos da Oracle

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2022

Executivo é o convidado do “Trajetórias que Inspiram”, evento do SABI que será realizado nesta quinta (11), Dia do Estudante. Foto: Lisa Roos Foto: Lisa Roos

Em comemoração ao Dia do Estudante, nesta quinta-feira (11), o Centro Cultural SABI realizará a palestra “Trajetórias que Inspiram”, às 19h, com Paulo Back, vice-presidente de desenvolvimento de aplicativos da Oracle. Natural de Forquilhinha, cidade com 27 mil habitantes localizada no interior de Santa Catarina, Back vai compartilhar sua história, desafios e caminhos que percorreu para construir sua carreira, chegando ao alto escalão de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Hoje, ele reside com a família no Vale do Silício, onde a organização está instalada, e entende que faz parte da sua missão contribuir com a trajetória de pessoas que buscam por oportunidades melhores de inserção no mercado de trabalho.

“É preciso ser resiliente para alcançar objetivos quando você começa do zero. Isso, por vezes, é cansativo e desanimador, mas quando cruzamos com pessoas que nos mostram que é possível e que no final os resultados serão bons, encontramos força para seguir em frente. E, se formos atentos, veremos que em todos os lugares há gente com conhecimento para agregar na nossa jornada. É isso que desejo dividir com o público da palestra, além de contar sobre a vida no Vale do Silício e a experiência na Oracle”, adianta o executivo.

Em sua carreira, baseado na experiência com a complexidade do sistema tributário brasileiro, Back desenvolveu um sistema de gerenciamento de impostos que opera no mundo inteiro. Com isso, possui três patentes que são resultado deste trabalho.

Sobre a SABI

O Centro Cultural SABI, localizado na zona sul de Porto Alegre, promove cursos de qualificação on-line e esportes gratuitos para jovens da rede pública de ensino, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento desses estudantes. Entre as temáticas abordadas estão as palestras com nomes conhecidos do mercado, como é o caso da parceria com Back nesta edição.

Para participar da palestra, basta acessar o link no site sabi.org.br.

