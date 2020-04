Colunistas Chumbo na praça

Por Leandro Mazzini | 22 de abril de 2020

A interpelação judicial contra Felipe Santa Cruz, presidente do Conselho Federal da OAB, tem 140 advogados signatários. O grupo exige que ele explique se é verdade que se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, para debater eventual impeachment do presidente Jair Bolsonaro. A denúncia foi feita em live, no último domingo, pelo presidente do PTB, Roberto Jefferson – que também vai virar alvo de Santa Cruz.

Zika e aborto

Os ministros do STF julgam na sexta-feira, em plenário virtual, a ADI 5581, que tenta impedir autorização de aborto, nos hospitais, para grávidas com feto infectado com zika.

Sermão geral

A Igreja Católica se mobiliza fortemente na ação, desde o sermão nos templos – há meses – até visitas de líderes religiosos a ministros.

Mundo atrasado

Já a partir do dia 2 de Maio, na pauta do Supremo entra a ADI 5543, que questiona a proibição de doação de sangue por homossexuais. Em pleno século 21.

Sarney aos 90

A pandemia prejudicou as celebrações do ex-presidente José Sarney. O veterano completa 90 anos nesta sexta-feira. Haveria solenidade do Congresso Nacional em sua homenagem nesta semana. Mas ele vai comemorar em casa com a família, na Península dos Ministros em Brasília, assistindo a uma missa pela TV.

Orelhas vermelhas

O governador da Paraíba João Azevedo (Cidadania) concedia entrevista a uma rádio de João Pessoa e revelou que vai atrasar pagamento dos servidores diante da crise na saúde. No que um ouvinte telefonou e cravou: Cadê os R$ 138 milhões desviados pelo seu aliado, o ex-governador Ricardo Coutinho? Ficou mudo, até mudarem de assunto.

Vem mais

Eleitores do presidente Bolsonaro preparam outra grande manifestação pró-Governo. Será no domingo, em frente ao Museu da República, de Brasília. Uma ontem não teve a força das anteriores.

Dancem, doutores

Ganhou apelido de Odalisca a máscara de proteção para médicos que a Prefeitura de Maceió distribuiu nos postos e hospitais. É de tecido quase transparante.

Rua fantasma

Comerciantes distribuíram por WhatsApp um vídeo triste da bela Rua das Pedras, na turística Búzios (RJ). Quase metade do comércio da via fechou as portas de vez.

Noronha sitiada

Desde segunda-feira, o arquipélago de Fernando de Noronha (PE) – 3,3 mil habitantes e 26 contaminados por coronavírus – está de quarentena até o dia 30 de abril. Os moradores só poderão sair na rua mediante preenchimento de formulário, com o motivo. O Governo enviou mais policiais para assegurar a medida. Para piorar o cenário, o único (e pequeno) hospital não tem leitos de UTI.

Portas abertas

O vaivém nas escancaradas fronteiras do Brasil dá nisso: No Amapá, já são 500 os contaminados por coronavírus – 19 deles vieram da vizinha Guiana Francesa.

ESPLANADEIRA

# O festival digital Novo Mundo vai reunir CEO de vários setores para discutir o futuro da sociedade, negócios, mobilidade e trabalho pós-pandemia. É gratuito, de 28 a 30 de abril.

# Alunos da UEG produzem álcool em gel 70% em Anápolis, com doação para entidades sem fins lucrativos que ajudam pacientes que combatem câncer e hanseníase.

