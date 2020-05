Polícia Cinco criminosos são presos por roubo de gado na Região Sul do RS

Por Redação O Sul | 7 de Maio de 2020

Os agentes apreenderam animais, carnes e armas Foto: Polícia Civil/Divulgação Os agentes apreenderam animais, carnes e armas. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (07), a Operação Recoluta para combater o roubo de gado na Região Sul do Rio Grande do Sul. Foram cumpridos três mandados de prisão preventiva e 20 de busca e apreensão em Canguçu, Rio Grande e na praia do Cassino.

Cinco criminosos foram presos. Os agentes apreenderam animais, carnes e armas. Segundo a polícia, a operação foi realizada após vários registros de abigeato na zona rural de Canguçu. O bando agia com violência, ameaçando os proprietários dos animais.

Segundo o delegado Peterson da Silva Benitez, os animais abatidos pelos criminosos eram encaminhados para um açougue em Cassino. Aproximadamente 80 policiais civis e equipes da Inspetoria Veterinária participaram da operação.

