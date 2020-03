Acontece Clube dos Jangadeiros suspende por tempo indeterminado a XXVI Copa Cidade de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 20 de março de 2020

(Foto: Reprodução/ Cláudio Bergman)

O Clube dos Jangadeiros decidiu suspender por tempo indeterminado a XXVI Copa Cidade de Porto Alegre, seguindo as recomendações e medidas de prevenção determinadas pelo Ministério da Saúde em virtude ao Coronavírus. O evento homenageia o aniversário da capital e reúne as tripulações da classe oceano do Rio Grande do Sul.

A organização da programação do evento e sua realização serão analisadas futuramente pelo Clube e informadas nos seus canais de comunicação. Em sua 26ª edição, a Copa Cidade de Porto Alegre estava programada para os dias 21 e 22 de março, com regatas para as classes IRC, RGS, Microtoner 19, Regata em Solitário e o Velejaço e expectativa de participação de 200 velejadoras do Estado.

