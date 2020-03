Acontece SindiRádio adia Seminário 2020 em função do novo coronavírus

Por Redação O Sul | 20 de março de 2020

(Foto: Reprodução/SindiRádio)

O Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão do Rio Grande do Sul (SindiRádio), entidade que representa os radiodifusores do Estado, decidiu adiar o Seminário do SindiRádio 2020, devido à pandemia na saúde relacionada ao novo coronavírus. O encontro anual aconteceria nos dias 15 e 16 de maio, no Hotel Deville Prime, em Porto Alegre, mas ainda não há previsão de nova data para realização do evento.

De acordo com a presidente do SindiRádio, Christina Gadret, é o momento de seguir a recomendação das autoridades e, principalmente, preservar vidas. “Todos precisam se unir de uma forma diferente, informando e orientando a população sobre os cuidados para vencer a doença, pensando e agindo em prol do bem coletivo”, disse a presidente.

Por enquanto, não há nova data prevista para realização do encontro de radiodifusores gaúchos. “Iremos aguardar o término da pandemia para anunciar uma nova data. Por ora, seguiremos orientando os profissionais da comunicação para continuarem 100% focados na prestação de serviços que auxiliem na divulgação de informações para o combate à disseminação do vírus”, finaliza Christina.

