Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2021

A droga estava escondida em embalagens de açaí em pó Foto: Polícia Civil/Divulgação A droga estava escondida em embalagens de açaí em pó. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil informou nesta quarta-feira (03) que apreendeu, pela primeira vez no Rio Grande do Sul, cocaína preta. A droga, encontrada em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, estava escondida em embalagens de açaí em pó.

Um colombiano de 36 anos, que mora no Brasil desde 2011, foi preso. Ele guardava 26 quilos da droga na sua residência no município. A quantidade apreendida foi avaliada em R$ 6 milhões.

A cocaína preta, encontrada na terça-feira (02) durante a Operação Açaí, é mais cara e mais viciante do que a tradicional, de cor branca, segundo a Polícia Civil. O entorpecente também é mais difícil de ser identificado em operações policiais.

