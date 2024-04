Acontece Colégio Tiradentes recebe homenagem na Assembleia Legislativa do RS

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2024

Deputado Capitão Martim foi o proponente do reconhecimento. Foto: O Sul Foto: O Sul

O deputado Capitão Martim (Republicanos) prestou homenagem ao Colégio Tiradentes da Brigada Militar na sessão plenária desta terça-feira (2). O parlamentar destacou “O Papel Transformador do Colégio Tiradentes na Formação dos Jovens Gaúchos” no período do Grande Expediente, com a presença de alunos e dirigentes da instituição e do comando da Brigada Militar.

Capitão Martim iniciou sua fala se dizendo orgulhoso de celebrar a história e o impacto da instituição de ensino na vida da comunidade .“Mais do que um estabelecimento de ensino, é um verdadeiro farol de excelência e desenvolvimento integral. Desde sua fundação, destaca-se por um ensino que alia disciplina rigorosa a uma educação cívica e acadêmica exemplar”, declarou ao lembrar que a escola “é fruto do esforço da Brigada Militar”.

O parlamentar enfatizou que o aprendizado oferecido aos alunos da instituição vai além do ensino formal , “priorizando a formação intelectual de cidadãos conscientes, responsáveis e cientes de valores como disciplina, respeito e patriotismo”, reforçou. Ex-aluno do colégio, Capitão Martim disse que os estudantes que passaram pelo Tiradentes “têm o futuro nas mãos e são privilegiados por receber uma formação sólida”, que prepara para futuras escolhas.

“No governo Rigotto, o Colégio Tiradentes se expandiu”, lembrou o deputado. Além da sede de Porto Alegre, surgiram unidades em Passo Fundo, Santa Maria, Ijuí, Santo Ângelo, São Gabriel, Pelotas e Caxias do Sul. “Cada estabelecimento se dedica a formar alunos éticos, morais e cidadãos, conscientes de seu papel na transformação social. A escola oferece uma formação integral focada no exercício da cidadania e na preparação para a vida em sociedade”, enfatizou. O Tiradentes possui atualmente 2.800 alunos.

Para finalizar saudou o corpo docente de todas as escolas. “Eficiência e probidade são virtudes que não faltam na instituição. Também a Liberdade é uma lição que aprendemos a todo momento, mas liberdade com responsabilidade é mais uma lição de respeitar”, completou.

Ao final houve apresentação musical da banda do Colégio Tiradentes.

Colégio Tiradentes recebe homenagem na Assembleia Legislativa do RS

2024-04-02