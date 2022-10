Rio Grande do Sul Com a presença de Mauricio de Sousa, Vila da Mônica é inaugurada em Gramado

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Os personagens da Turma da Mônica são uma das atrações do parque temático. Foto: Nino Bellini Foto: Nino Bellini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta quarta-feira (12), Dia das Crianças, a Vila da Mônica Gramado está oficialmente de portas abertas. As famílias podem encontrar na Serra gaúcha um parque com mais de 30 atrações e muita diversão, implantado em um complexo de 25 mil m², às margens da RS-235, com área total de 11 mil m², sendo cinco mil² destinados exclusivamente às atrações.

A abertura para a imprensa, na terça (11), contou com a presença mais do que especial do criador da Turma da Mônica, Mauricio de Sousa, e do diretor da Mauricio de Sousa Produções, Mauro Sousa, que foram recepcionados pela CEO da Vila da Mônica, Manoela Moschem. Mauricio conferiu de pertinho detalhes dos shows, brinquedos e atrações que já estão encantando pessoas de todas as idades.

“Para mim é sempre uma grande realização ver as famílias conhecendo este novo mundinho da Turma da Mônica, criado especialmente para a linda cidade de Gramado, com os olhos brilhando ao descobrirem que o sonho é possível. Visitem a Vila da Mônica que a alegria está garantida!”, disse o criador da Turminha, durante a festa de inauguração do parque.

Toda a ambientação da Vila da Mônica remete ao bairro do Limoeiro, onde a Turma vive suas aventuras. Entre os cenários temáticos estão as Casas da Mônica, do Cebolinha, da Magali, do Cascão, do Luca, da Milena, entre outros personagens. Há também espaços como a Calçada da Fama, em alusão ao Festival de Gramado, o Laboratório do Franjinha, a Cidade dos Carrinhos, o Canteiro de Obras e até um “hospital veterinário”, onde visitantes brincam de serem auxiliares por um dia.

A vinda do projeto para o Rio Grande do Sul não foi por acaso. A CEO da Vila da Mônica é apaixonada pela Turma da Mônica desde pequena. Experiente empreendedora no ramo de Parques e presidente da Associação de Parques e Atrações da Serra Gaúcha (Apasg), Manoela sonhava em ter um parque temático voltado para essa faixa etária. “Eu amo crianças e queria muito um espaço para elas. Um lugar onde pudessem ter uma diversão de qualidade, em família. Fui aos Estados Unidos para me inspirar e lá, em um evento, recebi uma revista onde a Turma da Mônica estava na capa. Nessa hora tive muito orgulho de ser brasileira e me dei conta de que a Turma era o que eu estava procurando”, relembra.

Manoela admira muito os valores da turminha e conta que, no mesmo evento nos EUA, ela encontrou Mauro Sousa, que abraçou a ideia da Vila da Mônica. Agora, depois de mais de dois anos de trabalho, a Vila está pronta. “Essa inauguração representa mais um sonho realizado. O parque entrega o que a Mauricio de Sousa Produções tem como missão há 60 anos, que é entreter, educar, ser inclusiva e diversa. Quando pensamos em perpetuar o universo criado por Mauricio de Sousa, a Vila da Mônica Gramado cumpre um importante papel nesta jornada”, comenta Mauro.

O parque funcionará durante o ano todo para divertir crianças de todas as idades, das 10h às 17h, com capacidade para receber 1200 pessoas simultaneamente. Os ingressos antecipados custam R$ 179 na baixa temporada e R$ 189 na alta, com promoções para idosos, PCDs e moradores da região, à venda no site www.viladamonica.com.br.

Fotos: Nino Bellini

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul