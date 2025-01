Inter Com ausências, elenco do Inter se reapresenta para temporada repleta de competições

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2025

Colorado tem pela frente o Gauchão, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

ma série de exames médicos e avaliações físicas sob o comando do preparador físico Paulo Paixão marcou, na tarde dessa segunda-feira (6), a reapresentação do elenco do Inter para a temporada de 2025. No foco do treinador Roger Machado, atletas e demais integrantes da comissão técnica estão os preparativos para cinco competições: Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, Copa Libertadores da América e Campeonato Brasileiro.

Pelo mesmo motivo, mas no âmbito do torneio continental de Seleções Sub-20, Gabriel Carvalho, Gustavo Prado, Ricardo Mathias e o goleiro Henrique Menke só se reapresentarão após a participação do Brasil na competição.

O também lateral Bernabei, destaque do time no Brasileirão do ano passado, ainda é dúvida. Sua permanência no clube depende da compra de seus direitos federativos junto ao Celtic, da Escócia, processo em fase de transação.

Quem não deve voltar mais ao Parque Gigante é o atacante argentino Alário (em fase de acerto com o Estudiantes, de seu país) e o lateral Renê (em negociação com o Fluminense). O meia Hyoran, por sua vez, foi liberado para procurar outro clube, ao passo que o lateral Nathan teve antecipado o encerramento de seu empréstimo (originalmente previsto até junho) junto ao Santos.

Elenco para 2025

– Goleiros: Rochet, Ivan, Anthoni e Kauan Jesus.

– Zagueiros: Vitão, Clayton Sampaio, Rogel, Pedro Kauã, Mercado e Victor Gabriel.

– Laterais: Bruno Gomes, Braian Aguirre e Pablo.

– Volantes: Fernando, Thiago Maia, Rômulo, Bruno Henrique, Luis Otávio, Bernardo Jacob e Gustavo Santos.

– Meias: Alan Patrick, Bruno Tabata e Yago Noal.

– Atacantes: Borré, Valencia, Wesley, Wanderson, Lucca, Lucca Drummond e Marlon.

Próximos duelos

O Colorado tem agora pela frente um amistoso contra a Seleção do México, às 21h do dia 16 de janeiro (quinta-feira), no estádio Beira-Rio. Depois, fará sua estreia na edição 2025 do Gauchão, em data a ser confirmada em breve (22 ou 23 de janeiro).

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou a tabela completa da primeira fase do campeonato estadual, que terá com um novo formato. Serão 12 equipes, divididas em três grupos de quatro e com partidas da primeira fase entre times de chaves diferentes, ao longo de oito rodadas. Avançarão às semifinais o líder de cada grupo, mais o segundo colocado com melhor pontuação.

O Inter terá como companheiros de chave as equipes do Caxias, Pelotas Ypiranga de Erechim. Pelo sistema de cruzamentos, o Colorado terá como adversário na rodada de abertura o Guarany de Bagé, fora de casa. Confira, a seguir, a tabela da primeira etapa, que terá como novidade o Monsoon, time fundado em 2021 em Porto Alegre e que participa pela primeira vez da Série A do futebol no Estado.

– 1ª rodada – 22 ou 23 de janeiro: Guarany de Bagé x Inter.

– 2ª rodada – 25 ou 26 de janeiro: Inter x Juventude.

– 3ª rodada – 29 ou 30 de janeiro: São José x Inter.

– 4ª rodada – 1º ou 2 de fevereiro: Inter x Avenida.

– 5ª rodada – 5 ou 6 de fevereiro: Inter x Brasil de Pelotas.

– 6ª rodada – 8 ou 9 de fevereiro: Grenal (na Arena).

– 7ª rodada – 12 ou 13/2: São Luiz x Inter.

– 8ª rodada – 15/2: Inter x Monsoon.

