Esporte Com dois gols de Cristiano Ronaldo, a Juventus venceu o Cagliari e saltou para a vice-liderança do Campeonato Italiano

22 de novembro de 2020

Cristiano Ronaldo comandou a importante vitória da Juventus sobre o Cagliari. (Foto: Reprodução)

No último sábado (21), a Juventus recebeu o Cagliari e venceu por 2 a 0, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Italiano. Com dois gols marcados por Cristiano Ronaldo ainda na primeira etapa, a Velha Senhora foi aos 16 pontos e ocupa a 4ª colocação do Italiano. O time foi ultrapassado por Roma e Sassuolo.

O Napoli perdeu por 3 a 1 para o Milan, que lidera a tabela de classificação, com 20 pontos. O próximo compromisso dos comandados de Pirlo será contra o Benevento, no sábado que vem (28), fora de casa, às 11h.

Cristiano Ronaldo decidiu para a Juventus ainda na primeira etapa. Aos 38 minutos, Morata serviu o português dentro da área, que cortou o marcador e bateu com precisão para abrir o placar. Quatro minutos depois, Cuadrado cobrou escanteio pela direita, Demiral desviou dentro da área e o craque teve apenas o trabalho de empurrar para as redes.

Milan

Com dois gols do artilheiro Ibrahimovic, a equipe de Stefano Pioli – que não esteve no estádio após testar positivo para covid-19 – bateu o Napoli fora de casa por 3 a 1 pela oitava rodada da competição. Hauge fez o outro dos visitantes, e Mertens descontou para os comandados de Gennaro Gattuso.

Invicto, o Milan chega a 20 pontos ganhos e permanece com dois de vantagem sobre o vice-líder Sassuolo – Roma, com 17, e Juventus, com 16, fecham o G-4. O Napoli caiu três posições e agora está em sexto, com 14.

A última que o Milan venceu o Napoli, foi no dia 25 de outubro de 2010, com vitória por 2 a 1 – gols de Robinho e, sim, Ibrahimovic.

Gattuso, atual técnico do time de Nápoles, e Bonera, que substituiu Pioli no banco da equipe de Milão, ainda vestiam a camisa rubro-negra. O Milan acabou campeão italiano naquela temporada, a última antes do domínio da Juventus.

Ibrahimovic isolou-se no topo do ranking da artilharia do Campeonato Italiano 2020/21, com 10 gols marcados em apenas seis jogos realizados (média de 1,6). Cristiano Ronaldo, com oito, e Lukaku, com sete, fecham o top-3 dos goleadores.

CR7 e Real Madrid

Após uma saída que gerou rusgas, Cristiano Ronaldo voltou a se reaproximar do Real Madrid, segundo informações publicadas no sábado (21) pelo jornal Marca. E isso aconteceu principalmente com uma retomada de contato com Florentino Perez, maior ‘culpado’ pela saída do português do Santiago Bernabéu.

De acordo com o jornal espanhol, o português e o presidente merengue iniciaram a reaproximação no mês de março, quando o gajo esteve presente em seu ex-estádio para acompanhar a vitória do Real Madrid diante do Barcelona, por 2 a 0, que teve gols de Vinícius Júnior e Mariano Diaz.

Após este encontro, Cristiano Ronaldo e Florentino Perez teriam retomado um contato mais constante, sempre pelo telefone. Além disso, o craque português tem aparecido em redes sociais com encontros com ex-companheiros de equipe como Sérgio Ramos e Luka Modric.

