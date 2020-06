Inter Com exceção de Valdívia, Inter acerta reduções com atletas emprestados

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2020

Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

O plano de redução estabelecido pelo Inter para a redução de custos no enfrentamento à crise da Covid-19 foi ampliado também aos atletas que estão fora do clube. O acordo aplicado o atual elenco pela redução de 25% nos seus vencimentos durante a pandemia do coronavírus, também se estendeu aos atletas emprestados, mas com uma exceção.

A medida se aplica para todos os jogadores que tem vínculo com o clube, mas estão vestindo outras camisas. Entre os casos, Valdívia, que está emprestado ao Avaí, recusou a proposta. O atleta, contudo, já havia concordado com o primeiro acordo proposto para a prorrogação do pagamento referente aos direitos de imagem para 2021.

Com a exceção do meio-campista, todos os outros oito jogadores fora do clube acertaram o acordo, veja a lista:

Dudu e Gustavo Ferrareis (Atlético-GO)

Pedro Lucas (Figueirense)

Ramon (Bahia)

Carlos Miguel (Santa Cruz),

Àlvaro (Náutico)

Zeca (Bahia)

Richard (Tondela, de Portugal)

* Por supervisão de: Marjana Vargas

