Brasil Com índices em queda, Brasil registra 697 mortes por covid

Por Redação O Sul | 4 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Média móvel de mortes fica abaixo de 500 pelo segundo dia consecutivo. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com 697 novas mortes por covid registradas nas últimas 24 horas, o total de vítimas da doença chegou nesta sexta-feira (4), a 651.343 no Brasil. A média móvel de óbitos, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, está em 439, ficando abaixo de 500 pelo segundo dia consecutivo.

A taxa está em queda desde 13 de fevereiro. A média ainda é alta em comparação às duas primeiras semanas do ano, quando chegou a ficar abaixo de 100.

Foram notificados ainda 68.101 casos de infecções pelo coronavírus nesta sexta. A média móvel de casos ficou em 43.303. Esse é o segundo dia consecutivo que o número ficou abaixo de 50 mil. A redução da média ocorre desde o dia 4 de fevereiro. O número total de diagnósticos positivos está em 28,97 milhões.

Os dados diários da pandemia no Brasil são do consórcio de veículos de imprensa em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h. De acordo com os números do governo, 26,9 milhões de pessoas estão recuperadas do coronavírus.

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde 8 de junho de 2020, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil