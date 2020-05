Rio Grande do Sul Com mais seis casos fatais, o Rio Grande do Sul já soma quase 130 óbitos por coronavírus

Por Redação O Sul | 14 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Vítimas mais recen tes são de Bento Gonçalves, Lajeado, Passo Fundo, Saldanha Marinho, Santa Maria e Santana do Livramento. (Foto: EBC)

O Rio Grande do Sul chegou nesta quinta-feira (14) a 3.101 casos confirmados de coronavírus, 126 deles fatais. A lista foi ampliada por 104 novos diagnósticos positivos e seis óbitos, abrangendo moradores dos municípios de Bento Gonçalves (homem, 82 anos), Lajeado (mulher, 83 anos), Passo Fundo (homem, 51 anos), Saldanha Marinho (homem, 51 anos), Santa Maria (mulher, 60 anos) e Santana do Livramento (mulher, 71 anos).

Com esses números, detalhados no mais recente boletim da SES (Secretaria Estadual da Saúde), Passo Fundo (Região Central) voltou a dividir com Porto Alegre o topo do ranking de perdas humanas para a doença, já que cada cidade soma 21 vítimas. Em segundo lugar aparece Lajeado (Vale do Taquari), com 11, seguida por Bento Gonçalves (Serra), com seis. Farroupilha (Serra) e Venâncio Aires (Vale do Taquari), por sua vez, compartilham a quarta posição, com quatro mortes cada.

Recursos

Em transmissão virtual, o governador Eduardo Leite anunciou que o Rio Grande do Sul contará com mais R$ 174 milhões para a saúde pública, destinados pela bancada federal. Deste total, R$ 99,3 milhões irão para o Executivo estadual (R$ 76,2 milhões) e os municípios (R$ 23,1 milhões) custearem ações e serviços necessários ao enfrentamento do coronavírus.

Os recursos foram confirmados no final de março pelos deputados federais e senadores gaúchos e foram liberados nesta semana. “A tarefa de administrar o Rio Grande do Sul é coletiva”, frisou Eduardo Leite.

“Eu não terei a resposta individual e solitária para todos os problemas, mas, com o apoio dos deputados, dos senadores e dos outros Poderes, estamos conseguindo construir, com diálogo, o consenso necessário para conseguirmos avançar nas pautas mais importantes do nosso Estado”, prosseguiu, agradecendo aos parlamentares.

“É um apoio muito importante da bancada federal gaúcha, a quem agradecemos muito, porque tem defendido os interesses do nosso Rio Grande”, finalizou.

Coredes

As ações da Secretaria Estadual da Saúde no enfrentamento à Covid-19 foram apresentadas nesta quinta-feira pela titular da pasta, Arita Bergmann, ao Fórum dos Coredes (Conselhos Regionais de Desenvolvimento). Durante videoconferência, ela falou sobre os repasses de verbas para municípios e hospitais gaúchos com vistas ao custeio e incremento de leitos clínicos e de UTI (Unidade de Tratamento Intensivio).

Também esteve na pauta da reunião on-line a aquisição de EPIs (equipamentos de proteção individual). Arita informou que a SES garantirá o pagamento de leitos de UTI que já estão prontos e ainda não foram habilitados pelo Ministério da Saúde. Também lembrou que foi publicado um edital de chamamento público que prevê a contratação de hospitais privados para disponibilização de leitos pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

“Todas as regiões dos Coredes poderão verificar que os recursos estão sendo potencializados para que se transformem em acesso da população aos serviços de saúde, com prioridade para o enfrentamento à Covid-19”, finalizou a secretária.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul