Colunistas Com nova sede, VIAVIDA amplia atendimento aos transplantados

Por Flavio Pereira | 15 de outubro de 2024

Na inauguração da nova sede da VIAVIDA, estavam presentes o presidente do TJRS, Desembargador Alberto Delgado Neto, e o procurador geral de justiça, de Justiça Alexandre Sikinowski Saltz e o deputado Gustavo Victorino Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O deputado Gustavo Victorino participou nesta terça-feira (15), da inauguração da nova sede da ONG VIAVIDA que atua no incentivo à doação de órgãos e tecidos no Rio Grande do Sul, no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. O ato reuniu autoridades e colaboradores do trabalho da associação.

“É uma alegria poder me somar a essa causa na luta pela doação de órgãos, junto com a equipe de voluntários do VIAVIDA que trabalha incansavelmente em prol da qualidade de vida dessas pessoas”, pontuou Victorino.

Gustavo Victorino tem um trabalho diretamente ligado à área: ele é autor da Lei Nº 16.104/24, que beneficia os transplantados com os mesmos direitos das pessoas com deficiência, e da indicação da emenda parlamentar que destinou R$ 200 mil para aquisição de material permanente e equipamentos para instituição.

Estes recursos, somados à doação do Grupo Beralv entre outros doadores financeiros e de serviços, permitiram a ampliação do acolhimento às pessoas carentes que estão na fila de espera para o transplante. Por meio da Pousada Solidariedade, a VIAVIDA que acolhia 20 pessoas, passará a atender 40 pacientes e familiares que vêm de outras cidades do Brasil para realizar o transplante na capital gaúcha.

A nova sede, localizada em ponto estratégico que facilita o acesso aos hospitais, conta também com amplos espaços de lazer e convivência, além de novos equipamentos nas áreas educacional e assistencial.

Na solenidade de inauguração, que contou com a presença de diversas autoridades, a direção da entidade, representada pela presidente Lúcia Elbern, agradeceu as ações do deputado, em favor dos transplantados e da entidade.

Com nova sede, VIAVIDA amplia atendimento aos transplantados

2024-10-15