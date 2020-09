Esporte Com todos os testes negativos para Covid-19, Grêmio concentra para a partida desta noite

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O tricolor já está no Chile par retornar à disputa da Copa Libertadores. O grupo viajou em voo fretado nesta terça-feira (15) e aterrissou em Santiago para a partida desta quarta (16) contra a Universidad Católica, às 21h30, no estádio San Carlos de Apoquindo.

Seguindo os protocolos da Conmebol, todos os membros da equipe realizaram o teste para detecção da Covid-19 no próprio aeroporto e nenhum testou positivo para a doença. Dessa forma, todos os jogadores que viajaram até a capital chilena estão à disposição de Renato Portaluppi.

Às 18h o técnico gremista e sua comissão tem um vídeo programado para últimos ajustes e conversas antes da partida. O tricolor é o segundo colocado do grupo E, com os mesmos 4 pontos do líder, o Inter. O que difere as duas equipes é o saldo de gols. Se o rival perder e o tricolor conquistar um resultado positivo, pode assumir a liderança do grupo.

O elenco que está no Chile não conta com uma lista de nomes. Tanto por desfalques confirmados pelo Departamento Médico gremista, quanto por suspensão. Kannemann, Guilherme Guedes, Victor Ferraz e Jean Pyerre, estão em processo de transição no tratamento de lesões. Maicon teve lesão muscular na última partida e está fora. Já Everton apresentou quadro gripal e também não viajou. Pepê e Paulo Mirando cumprem a punição.

