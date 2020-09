O jogador se lesionou após sofreu entrada forte do lateral Jefferson, do Goiás, logo nos primeiros minutos da partida do último domingo (13), quando o Inter perdeu para o clube goiano . O jogador precisou ser substituído e em seguida foi conduzido a um hospital de ambulância, para a realização de um exame de raio-x. por suspeita de fratura no pé direito.

No mesmo dia, foi descartado a possibilidade de fratura no pé direito. No entanto, a equipe médica colorada realizou outro exame no jogador, já em Porto Alegre, e constatou a entorse no tornozelo que o deixará fora de campo por pelo menos 10 dias.