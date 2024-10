Inter Com treino tático, Inter intensifica preparação para o clássico Grenal

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2024

O elenco foi ao gramado e realizou atividades de duelos em curto espaço de campo, seguido por um treinamento tático de movimentação e posicionamento. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Teve início mais uma semana importante para o Inter. No próximo sábado (19), às 16h, a bola rola no estádio Beira-Rio para o Grenal 443, válido pela 30ª rodada. E o Colorado prossegue com uma preparação intensa de treinos até o clássico em casa.

Os trabalhos dessa segunda-feira (14) iniciaram na academia, com exercícios de força. Depois, o elenco foi ao gramado e realizou atividades de duelos em curto espaço de campo, seguido por um treinamento tático de movimentação e posicionamento.

O treino teve a participação de Rogel, Fernando e Borré. Rogel e Borré vêm de lesões musculares na coxa esquerda, enquanto Fernando vinha de problema na panturrilha direita. A comissão técnica espera que os jogadores possam se recuperar para o Grenal.

A comissão técnica ainda não conta com os atletas que estão com as seleções nesta Data Fifa. Rochet e Enner Valencia na disputa das Eliminatórias da Copa e Gustavo Prado com o time sub-20 do Brasil.

Um desfalque certo do Inter para o Grenal é Thiago Maia, que recebeu o terceiro cartão amarelo no último confronto e está suspenso na próxima rodada.

Posteriormente ao clássico, o Inter vai encarar o Atlético-MG no dia 26 (sábado), às 19h, na Arena MRV. Depois, em um duelo que havia sido adiado, a equipe colorada receberá o Flamengo no Beira Rio. Válido pela 17° rodada, o confronto será travado no dia 30 de outubro (quarta-feira), às 19h.

Em sexto lugar na tabela do Brasileirão, com 46 pontos, o Colorado trabalha para se aproximar do G4 para garantir uma vaga direta para a próxima edição da Copa Libertadores. O clube gaúcho está há nove partidas sem perder na competição. Na última rodada, conseguiu um arrancar um empate no final, contra o Corinthians, fora de casa.

