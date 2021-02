Porto Alegre Com viagem de Sebastião Melo, Ricardo Gomes assume a prefeitura de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Ricardo Gomes (D) ficará no exercício da função até segunda-feira Foto: Reprodução/Facebook Ricardo Gomes (D) ficará no exercício da função até segunda-feira. (Foto: Reprodução/Facebook) Foto: Reprodução/Facebook

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, transmite nesta quinta-feira (04) o cargo ao vice Ricardo Gomes, que ficará no exercício da função até segunda-feira (08).

Melo viaja, no final do dia, para visitar a sua mãe em Piracanjuba, no interior de Goiás.

Em ofício enviado ao Legislativo, formalizando o afastamento, o prefeito reforça que os dias da viagem serão descontados da sua remuneração e que o deslocamento ocorrerá sem qualquer custo para o município.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre