Inter é campeão do Gauchão Feminino 2020

20 de dezembro de 2020

Este é o segundo título consecutivo do estadual conquistado pela equipe colorada Foto: Mariana Capra / S.C. Internacional Foto: Mariana Capra / S.C. Internacional

Por Redação Rádio Grenal | 21 de dezembro de 2020

Neste domingo (20), Inter e Grêmio entraram em campo na Arena Cruzeiro, em Cachoeirinha, para disputar o título do Campeonato Gaúcho Feminino 2020. Sob um sol escaldante, as Gurias Coloradas conseguiram superar o rival por 2 a 1, e erguer, pelo segundo ano consecutivo, a taça de Campeãs Gaúchas. A vitória colorada contou com gols de Djeni e Byanca Brasil. Já as Gurias Gremistas descontaram, de pênalti, com Pri Back, mas não conseguiram reverter o placar.

As duas equipes, durante a temporada, demonstraram características de jogo parecidas. Marcação avançada, trabalho de bola aérea e a exploração dos corredores laterais das adversárias. No entanto, foi Maurício Salgado, técnico do Inter, que conseguiu colocar isso em campo. Apostou em uma marcação individualizada, um jogo intenso, pressionando o tempo todo o tricolor. Com isso, a equipe da técnica Patrícia Gusmão, precisou se defender, apostando principalmente nos contra-ataques de velocidade com a dupla Eudmilla e Marta. No entanto, os poucos erros de atenção foram suficientes para o Inter aproveitar e marcar os dois gols da vitória.

Os gols

Com as linhas avançadas o tempo todo, o Inter saiu na frente aos 28 minutos, quando Mari Pires lançou para Rafa Travalão, que disparou pela esquerda e cruzou na medida para Djeni, de cabeça, abrir o placar. No segundo tempo, as Gurias Coloradas ampliaram logo aos oito minutos, quando Shashá atrapalhou a defesa gremista para deixar Byanca Brasil livre da marcação. Caindo pela esquerda, a camisa 9 tentou duas vezes para marcar um golaço e ampliar a vantagem no marcador. O gol tricolor veio somente aos 40 minutos, quando Sinara sofreu pênalti de Djeni, e Pri Back, cobradora oficial da equipe descontou no placar.

As campanhas

O Inter tornou-se campeão com três vitórias, 30 gols marcados e um gol sofrido. Um aproveitamento de 100%. Enquanto o Grêmio sofreu sua primeira derrota, vazando pela primeira vez, com dois gols sofridos. Na competição, foram duas vitórias, uma derrota e 24 gols marcados.

O Futuro

Agora, as duas equipes entram em férias para as festas de final de ano, retornando no início do próximo ano para a preparação pensando no Campeonato Brasileiro série A1 2021, que ainda não possui data de início marcada. Será o terceiro ano consecutivo colorado e o segundo tricolor na elite do futebol feminino.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

