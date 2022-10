Tecnologia Como resetar e formatar um celular Samsung Galaxy

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2022

Se o seu aparelho da empresa sul-coreana está lento e travando, pode ser interessante tentar uma reinicialização do smartphone. (Foto: Reprodução)

Se o seu aparelho da empresa sul-coreana está lento e travando, pode ser interessante tentar uma reinicialização do smartphone. Assim, é importante aprender como formatar um celular da Samsung ou como resetar. Restaurar para as configurações de fábrica é uma tentativa válida para dar nova vida a seu dispositivo móvel.

Antes de colocar a mão na massa, saiba que há duas maneiras para realizar esse processo: o soft reset e o hard reset. O primeiro é relativamente mais simples e direto, pois permite que o sistema do smartphone retorne ao estado padrão rapidamente.

No entanto, caso ele não funcione, é possível que o usuário precise fazer o mais demorado, o segundo nesse caso. Nessa situação, uma limpeza longa e eficaz ocorre, transformando o aparelho exatamente como ele estava quando saiu da fábrica.

Como fazer um soft reset

Tempo necessário: 8 minutos. A sugestão é você tentar essa ação antes de qualquer outra. Isso porque ela pode resolver os problemas sem exigir o acesso à tela de recuperação do Android. Por outro lado, defeitos mais graves podem permanecer no dispositivo mesmo depois desses passos, então vale dar uma geral assim que terminar.

– Abra as configurações: Primeiramente, toque no ícone de configurações para abrir o app. Em seguida, toque em “Gerenciamento geral”;

– Redefina: Na tela seguinte, toque na opção “Restaurar”;

– Selecione a opção de redefinição: Agora, algumas alternativas vão surgir. Escolha “Restaurar padrão de fábrica”;

– Analise antes de confirmar: Vários aplicativos vão aparecer em uma lista. Eles representam o que será apagado ou reiniciado para sua versão de fábrica. Analise cada um e, quando tiver certeza, toque em “Redefinir”;

– Conclua: Para encerrar, toque no botão “Apagar tudo”. Todas as suas informações armazenadas serão apagadas de seu celular, que retornará para sua versão de fábrica. Essa maneira de formatar o celular da Samsung é mais rápida do que o hard reset.

Como fazer hard reset (Restaurar padrões de fábrica)

É importante lembrar que esta opção faz uma formatação completa do gadget, até mesmo de seu sistema operacional. Todas as atualizações e instalações feitas são apagadas, garantindo que a restauração de fábrica ocorra de forma limpa.

Antes de formatar o celular Samsung desse jeito, certifique que há um mínimo de 60% de bateria. Além disso, não esqueça de remover a sua conta do Google do aparelho, pois se não o fizer é capaz de bloquear o smartphone. Em seguida, siga esse guia:

– Celulares com botão Bixby: Com o aparelho desligado, aperte e segure os botões de “Ligar” e “Volume para Baixo” ao mesmo tempo por cerca de 10 segundos; Assim que o aparelho vibrar, aperte e segure os botões de “Ligar”, “Volume para Cima” e “Bixby”; O logo da Samsung vai surgir na tela; O celular vai entrar na tela de Recuperação do Android; Use os botões de volume para navegar até a opção de “Wipe Data / Factory Reset” e use o botão de “Ligar” para selecionar; Selecione “Redefinição para configuração original”; Por fim, use o botão de “Ligar” na alternativa “Reboot system now”.

– Celulares com botão Home : Garanta que o smartphone esteja desligado. Aperte e segure os botões de “Ligar” e “Volume para Baixo” ao mesmo tempo por cerca de 10 segundos; Assim que o aparelho vibrar, aperte e segure os botões de “Ligar”, “Volume para Cima” e “Home”; O logo da Samsung vai surgir na tela; A tela de Recuperação do Android do celular vai aparecer; Use os botões de volume para navegar até a opção de “Wipe Data / Factory Reset” e use o botão de “Ligar” para selecionar; Selecione “Redefinição para configuração original”; Finalmente, use o botão de “Ligar” na alternativa “Reboot system now”.

– Smartphones sem o botão Home e sem o botão Bixby: Com o celular desligado, aperte e segure os botões de “Ligar” e “Volume para Cima” ao mesmo tempo até o dispositivo ligar a tela e a apagar; A tela será ligada novamente. Em seguida, solte o botão de “Ligar”, mas não o de “Volume para Cima”; Quando o robô do Android aparecer, solte o botão; Uma nova tela vai abrir. Use os botões de volume para navegar até a opção de “Wipe Data / Factory Reset” e use o botão de “Ligar” para selecionar; Selecione “Redefinição para configuração original”; Por último, use o botão de “Ligar” na alternativa “Reboot system now”. As informações são do site Tecnoblog.

