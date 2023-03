Polícia Condenado por estuprar ex-aluna em Porto Alegre, treinador de vôlei é preso em Canoas

Por Redação O Sul | 4 de março de 2023

Os abusos ocorreram entre agosto de 2012 e março de 2014 no clube onde o homem ministrava aulas de vôlei na Capital Foto: Reprodução Os abusos ocorreram entre agosto de 2012 e março de 2014 no clube onde o homem ministrava aulas de vôlei na Capital. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um professor de vôlei de 52 anos, condenado a 15 anos de reclusão em regime fechado por estuprar uma aluna de 11 anos, foi preso pela Polícia Civil em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no fim da tarde de sexta-feira (03).

O homem estava foragido desde setembro de 2016, quando foi condenado e teve a prisão preventiva decretada. Ele foi capturado no bairro Niterói.

Os abusos ocorreram entre agosto de 2012 e março de 2014 no ginásio do clube onde o treinador ministrava aulas de vôlei na Capital gaúcha. “Ele praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra a aluna. Em salas do ginásio, ordenava que ela retirasse a roupa para que ele tocasse em seus seios e genitália. Conforme informa a denúncia, para ludibriar a vítima, o professor fazia ameaças contra a vida da menina e de familiares dela, além de afirmar que, se ela não cumprisse as suas ordens, a retiraria da equipe de vôlei”, informou o Tribunal de Justiça do RS.

Durante a instrução do processo criminal, o estuprador alterou o seu endereço, passando a residir na Espanha, o que dificultou a prisão. Após investigação da 15ª Delegacia da Policia Civil de Porto Alegre, corroborada com denúncia anônima, foi descoberto que ele estava residindo em Canoas, com documentos de identificação falsos. A defesa do estuprador não pode mais recorrer da condenação.

