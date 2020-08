Alguns recursos ausentes do WhatsApp podem ser explorados com apps de terceiros. (Foto: Reprodução)

Alguns recursos ausentes do WhatsApp podem ser explorados com apps de terceiros, enquanto as funções não estão disponíveis no mensageiro de forma nativa. Usuários costumam esperar ou pedir por determinadas funcionalidades ainda não oferecidas, como a remoção do status “online”, que é atribuído ao contato quando ele abre o WhatsApp. A função, capaz de gerar discussões sobre privacidade no aplicativo, pode ser desativada por serviços como Flychat e Hide WhatsApp Status.

Na lista abaixo, o TechTudo traz algumas das funcionalidades mais aguardadas por usuários do app de mensagens mais famoso do mundo. Enquanto elas não são atribuídas ao aplicativo oficial, é possível explorar os recursos no WhatsApp com outros serviços disponíveis na Google Play Store e na App Store. Confira, a seguir, como recuperar mídias excluídas, ouvir áudios sem a confirmação de visualização e veja, também, como modificar fontes no WhatsApp.

1. Recuperar mensagens apagadas

O recurso para apagar para todos mensagens e arquivos de mídia como áudios, vídeos e fotos chegou ao mensageiro em 2017, permitindo que usuários excluíssem itens compartilhados em até uma hora após o envio. A função, como era de se esperar, não permite que usuários visualizem mensagens apagadas, nem mesmo pela notificação de pop-up do mensageiro.

Contudo, para os curiosos de plantão, há maneiras de ler mensagens apagadas e recuperar fotos, vídeos e áudios excluídos no WhatsApp. A função não é nativa do mensageiro e, para visualizar arquivos deletados, é necessário baixar outros apps, como WhatsRemoved+, Deleted Whats Message e Restory, por exemplo. Os aplicativos permitem ler mensagens apagadas e acessar mídias excluídas, pois eles salvam os itens recebidos pelas notificações que chegam para o destinatário.

2. Ocultar status de “online” e “digitando”

O WhatsApp permite desativar o “Visto por último” e o tique azul de mensagens recebidas na plataforma, mas não é possível tirar os status de “online” e “digitando” de forma nativa. No entanto, aplicativos de terceiros, como o Hide WhatsApp Status e o Flychat, possibilitam o envio de mensagens de maneira “invisível”. Os apps estão disponíveis apenas para Android, e o Hide WhatsApp Status explora uma brecha no mensageiro, que não mostra o status quando não há conexão de Internet.

O Hide WhatsApp Status desliga o Wi-Fi ou os dados móveis quando você entra no mensageiro, e reconecta o sinal de Internet quando você sai do app, fazendo com que o WhatsApp envie a mensagem ao destinatário em segundo plano, quando você já não está com o aplicativo aberto. Dessa forma, é possível enviar mensagens e passar despercebido, já que o status de “online” não fica visível para seus contatos.

Já o Flychat funciona de maneira similar ao Messenger do Facebook, atribuindo balões flutuantes ao mensageiro. Ele funciona como um chat independente, capaz de ler as mensagens recebidas pelo WhatsApp a partir das notificações. Então, para ficar invisível no mensageiro mesmo estando online, é possível respondê-los de maneira indireta usando o Flychat.

3. Avisar quando alguém fica online no WhatsApp

O Whatztrack é um app com compatibilidade para Android, iPhone (iOS) e PC que permite monitorar quando seus contatos estão online no WhatsApp. O aplicativo rastreia o status de um contato no mensageiro, sendo capaz de enviar alertas e, até mesmo, criar gráficos de monitoramento para membros premium do serviço.

Para utilizar o app, é necessário fornecer o nome e número de telefone do contato que você deseja rastrear. Fazendo isso, o Whatztrack é capaz de mostrar os dias e horários em que o contato esteve online no mensageiro e, ativando as notificações do aplicativo, você também consegue informações sobre o momento em que o contato ficou offline.

4. Mudar fonte das mensagens

Se você está cansado de enviar mensagens com a mesma fonte para seus amigos no WhatsApp, o Chat Styles pode ajudar a modificar a forma de escrita no mensageiro. Pelo aplicativo, disponível apenas para Android, é possível converter mensagens de texto em estilos de fonte com letras diferenciadas, como caracteres sobrescritos em círculos pretos com contraste entre as letras, fontes azuis espaçadas ou símbolos que alternam entre letras e lembram desenhos de coração, por exemplo.

5. Ouvir áudio “escondido”

Acessar um áudio recebido e escutá-lo sem que os riscos azuis de confirmação de visualização apareçam no chat é possível utilizando apps de terceiros. O WhatsApp permite desativar a opção de visualização de mensagens de forma nativa, deixando de atribuir o tique azul aos itens recebidos e vistos. No entanto, a mesma opção não está disponível para os áudios e, mesmo que a confirmação de visualização esteja desativada, os riscos azuis aparecerão assim que você ouvir um áudio recebido.

Apps como Private Read e Hide Read for WhatsApp permitem ouvir áudios na plataforma sem que a confirmação de visualização apareça para outros usuários. Outro truque é, com a confirmação de leitura desativada, abrir a conversa e encaminhar o áudio para si mesmo. Em seguida, acesse a conversa com você mesmo e dê play no áudio. Seu contato não saberá que você escutou a mensagem de voz.