Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2023

Teto dos juros passará de 1,97% ao mês para 1,91% no caso do empréstimo consignado convencional, com desconto em folha de pagamento Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil . (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O CNPS (Conselho Nacional da Previdência Social) aprovou nesta quinta-feira (17), por 14 votos a 1, a redução da taxa máxima de juros cobrada em empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)

O teto dos juros passará de 1,97% ao mês para 1,91% no caso do empréstimo consignado convencional, com desconto em folha de pagamento. Já o limite de juros para a modalidade de cartão de crédito passará de 2,89% para 2,83%.

Segundo o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, se o Copom (Comitê de Política Monetária) continuar reduzindo a taxa básica de juros da economia, a Selic, o CNPS pode reduzir novamente o teto do consignado para beneficiários do INSS.

“Combinado com Ministério da Fazenda, Banco do Brasil e Caixa Econômica, estamos propondo taxa de 1,91% para o consignado, e 2,83% para o cartão de crédito consignado, com reforço de que se a próxima reunião do Banco Central baixar a taxa de juros [Selic], nós nos reuniremos para baixar novamente [teto do consignado]”, disse Lupi na reunião.

O ministro também comentou a decisão em rede social: “Medida vai de encontro à redução da taxa básica dos juros, feito recentemente pelo Banco Central e teve 13 votos favoráveis e apenas um contrário”.

