Rio Grande do Sul Consórcio de empresas implanta hub aeronáutico em Eldorado do Sul

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2024

O empreendimento está a cargo de um consórcio de empresas gaúchas, num investimento total de R$ 500 milhões. Foto: Divulgação

Será realizado nesta quarta feira (18), às 11h30, no Aeroclube da cidade de Eldorado do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre, o lançamento do HUB Aeronáutico Aero Eldorado. O empreendimento está a cargo de um consórcio de empresas gaúchas, num investimento total de R$ 500 milhões.

Na primeira fase, em 2025, ocorrerá a pavimentação asfáltica da atual pista de saibro do aeroclube, de 1.600 metros de extensão e 30m de largura e sinalização noturna, bem como a construção de 6 mil metros quadrados (m²) de hangares e posto de abastecimento de combustíveis terra/ar. Ao final, o HUB Aeronáutico contará com 120 mil m² de galpões logísticos, 27 mil m² de hangares, hotel com 120 habitações, mall com 3.500 m² de Área Bruta Locavel – ABL, sendo mantida e incrementada a escola de aviação.

Quando em operação o HUB vai gerar entre 1.000 e 1.500 empregos diretos, sendo criados 1.500 postos de trabalho diretos e mais 6.000 indiretos na fase de construção. Os empreendedores destacam a localização estratégica do projeto, próximo do Scala Data Center e a rodovias fundamentais do sistema logístico (BR-116, BR-290, BR- 101, BR-448, BR-470/RS e RS-401).

Com acesso ao Norte, Sul, Leste e Oeste do Estado, do País e a países vizinhos. O consórcio é integrado pela RGS Engenharia, Construtora Pelotense, Ribas Splettstosser Arquitetura, IG Consultoria, Carvalho Netto Consultoria Empresarial e Fernando Manuel de Oliveira Estratégia e Desenvolvimento de Negócios.

