Convention Bureau Porto Alegre estimula a retomada de eventos no Rio Grande do Sul

Desde maio, o POACVB (Porto Alegre Convention Bureau) vem coordenando o projeto Aplicação de Protocolos, idealizado pela consultora Vaniza Schuler, que visa a retomada de eventos no Rio Grande do Sul.

Capitaneando articulações com entidades, governos, associações e empresas do setor, o POACVB busca mostrar que é possível voltar às atividades do segmento de maneira responsável e gradual.

À iniciativa, foram agregadas várias entidades do setor, como a Associação Brasileira das Empresas de Eventos (ABEOC), a União Brasileira dos Promotores de Feiras/RS (UBRAFE) e a Associação Brasileira dos Promotores de Eventos. Entidades como CDL, Sindilojas, Fecomércio, Sindha, Associação Comercial, Gramadotur, Sebrae, Sindimóveis e Convention Bureaus de Bento Gonçalves, Gramado e Caxias do Sul foram favoráveis e apoiadoras de todas as articulações.

Provocado pelo POACVB, o treinamento foi aprovado também para as cidades de Bento Gonçalves e Gramado, pela adesão dos respectivos Convention Bureaus, dando uma conotação estadual ao projeto. Os protocolos utilizados para aplicação são aqueles propostos pelo Grupo Live Marketing ao governo do Estado. Em junho, esse movimento orgânico do setor e as entidades uniram os esforços para o alcance de um objetivo comum: o retorno dos eventos com segurança.

No dia 8, o setor, um dos mais afetados pela pandemia do novo coronavírus, deu seu primeiro passo para a retomada, com a realização de um treinamento no Pavilhão F do Parque de Eventos de Bento Gonçalves, o primeiro envolvendo a simulação de um evento no País. A iniciativa contou com apoio da prefeitura do município.

A simulação foi exclusivamente para profissionais do setor previamente inscritos. A capacitação cumpriu com todos os protocolos da bandeira laranja, respeitando teto de ocupação, uso de máscaras, aferição de temperatura corporal, distanciamento controlado e dispositivos com álcool em gel.

Os próximos treinamentos estão programados para serem realizados no Centro de Eventos da Fiergs, no Teatro Bourbon Country e nos hotéis Wish Serrano e Master Palace. As datas ainda não foram definidas.

De acordo com a presidente do Convention Bureau Porto Alegre, Adriane Hilbig, a ideia é avançar o processo ao longo das próximas semanas. “Nossa proposta é demonstrar que é possível a retomada dos eventos de maneira responsável e gradual. Esta aplicação de protocolos e capacitação iniciou por Bento Gonçalves, mas ocorrerá também em Gramado e aqui na Capital, todos com formatos distintos, abrangendo feira de negócios, congresso, peça de teatro e eventos sociais”, concluiu.