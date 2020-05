Mundo Coreia do Sul tem menor aumento de coronavírus em 78 dias e zero transmissões locais

Por Redação O Sul | 6 de Maio de 2020

Pelo terceiro dia seguido, não foi reportada nenhuma transmissão local, com todas as novas contaminações relacionadas a viagens internacionais

Em boletim divulgado nesta quarta-feira (06), a Coreia do Sul registrou dois novos casos de Covid-19 no país em 24 horas – o menor aumento diário desde 18 de fevereiro. Pelo terceiro dia seguido, não foi reportada nenhuma transmissão local, com todas as novas contaminações relacionadas a viagens internacionais.

Por 19 dias consecutivos, o índice de novos casos diários permanece abaixo de 20 ocorrências, feito comemorado pelo governo local. Com uma nova morte confirmada nesta quarta, o total de óbitos desde o início da pandemia é de 255. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, são 10.806 casos acumulados e 9.333 pessoas já curadas.

Em janeiro, a Coreia do Sul se tornou o segundo epicentro de coronavírus no mundo, com casos reportados especialmente na cidade de Daegu. Nesta terça-feira (05)o país deu importante sinal de superação da crise de saúde pública ao iniciar uma nova temporada da liga de beisebol – ainda toda disputada com portões fechados.

