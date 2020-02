Verão Crianças e adolescentes conhecem a praia

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2020

A primeira edição do Meu Primeiro Mergulho no Mar. Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini A primeira edição do Meu Primeiro Mergulho no Mar. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

No reflexo dos vidros do ônibus que partiu no início da manhã desta sexta-feira (28) da capital rumo ao Litoral, rostos de crianças e adolescentes ansiosos para chegar a Capão da Canoa e ver o mar. Embora a praia seja um programa comum para milhares de famílias gaúchas, para a maioria das crianças de seis lares de acolhimento de Porto Alegre, ver e sentir o oceano foi uma experiência inédita. Foi a primeira edição do Meu Primeiro Mergulho no Mar.

Ocorrida num dia ensolarado com mar de tonalidade clara, é iniciativa da Secretaria do Esporte e Lazer com apoio do Ministério Público, e integra as atividades do projeto RS Verão Total do governo do Estado. Além da parceria do MP, por meio da Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Porto Alegre, apoiam o projeto Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Cientec (Fundação de Ciência e Tecnologia), Famurs e prefeitura de Capão.

Também participaram da cerimônia de abertura o subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Lúcio Alex Ruzicki, o coordenador do Projeto Guarda-Vidas Mirim, 1º Tenente Ari Abrão Leopoldo Menezes, e o diretor da Famurs, Mario Fraga.

O secretário do Esporte e Lazer, João Derly, destacou a importância da ação que busca proporcionar inclusão por meio de atividades esportivas.

“Ter a oportunidade de vivenciar momentos ligados ao esporte e ainda conhecer a praia ajuda muito na formação das crianças vulneráveis. O esporte é um fator fundamental para o desenvolvimento social, pelos valores morais que ele emprega, pela mudança de vida que pode proporcionar. Esperamos repetir no ano que vem, quem sabe com um número maior de crianças. Já havíamos tido essa experiência durante a Copa América e resolvemos repetir”, explicou o secretário.

A promotora Cinara Dutra Braga pediu a união de forças para proporcionar um futuro melhor para os meninos e meninas que passavam o dia na praia. “Estou muito feliz com essa parceria da Secretaria do Esporte e Lazer, e espero que possamos proporcionar também cursos profissionalizantes e maior inclusão para essas crianças e adolescentes”, disse.

Logo após a cerimônia de abertura, os cães do Denarc interagiram com as crianças, uma surpresa preparada pela equipe da Polícia Civil. Os cães ajudam a polícia nas investigações farejando a presença de drogas e armamentos. Encantado com a atividade, Richard Samir, de cinco anos, dizia ter decidido ali que seu futuro é ser policial.

Na sequência, eles participaram do projeto Guarda-Vidas Mirim e receberam, do Corpo de Bombeiros, orientações sobre os perigos no mar, significado das cores das bandeiras e os cuidados necessários para o banho no mar, rios, lagoas, piscinas e todos os locais considerados balneáveis. O projeto de educação preventiva se tornou um forte aliado na disseminação de boas condutas, com ensinamentos e cuidados básicos para um banho seguro. No início da tarde, o grupo se divertiu tomando banho de mar. Tony Kanaa, 14 anos, não conseguia conter a euforia diante do mar, que via pela primeira vez: “Esperei muito por esse dia e está sendo maravilhoso. Quero voltar”.

A equipe multidisciplinar da Polícia Civil realizou ainda uma mini rústica infantil. No final da prova, todas as crianças receberam medalhas oferecidas pela Sel. A PC também realizou uma oficina de conscientização para o trânsito, com minibuggys.

Por indicação do Ministério Público, a experiência foi direcionada a crianças com idades entre cinco e 17 anos do Centro de Educação Profissional São João Calábria, de Porto Alegre. O projeto Casas-Lares Calábria visa ao acolhimento, em unidade residencial, de crianças, adolescentes e jovens com idades entre zero e 17 anos, em regime de medida protetiva. No final do dia, antes de embarcarem de volta, as crianças receberam kits com brindes doados pela Sel e pela dupla Gre-nal.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Verão

Deixe seu comentário