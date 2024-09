Grêmio De volta à Arena, Grêmio recebe o Atlético-MG neste domingo pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Estádio voltará a receber uma partida após quatro meses para cerca de 12,7 mil gremistas (Foto: Giulian Serafim/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Grêmio e Atlético-MG entram em campo neste domingo, às 11h, em duelo que marca o retorno da Arena, em Porto Alegre, após quatro meses fechada. A partida é válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O último jogo do Tricolor dentro de casa foi no dia 20 de abril, na vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá.

Com 27 pontos na tabela e dois jogos a menos em relação aos rivais, a equipe de Renato Portaluppi tenta engatar uma sequência de vitórias para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento do Brasileirão. Apesar da incerteza sobre a condição física, Diego Costa participou da atividade no CT Luiz Carvalho e pode voltar.

Já o Atlético vem de uma vitória no meio de semana em cima do São Paulo, pelas quartas de final da Copa do Brasil. No Brasileirão, no entanto, o time amarga uma sequência ruim. São quatro jogos sem vitórias do time de Milito, que está na 9ª posição com 30 pontos.

O time mineiro não contará com o atacante Hulk, que não viajou com a delegação. Segundo nota escrita pelo Galo, o atacante segue a programação de controle de carga definida pelo departamento médico, fisiologia e comissão técnica.

Grêmio e Atlético-MG já se enfrentaram 77 vezes na história e quem leva vantagem é o time gaúcho, que tem 31 vitórias. Já os mineiros venceram 25 e ainda aconteceram 21 empates. No último jogo entre eles, válido pelo Brasileirão de 2023, o Galo venceu por 3 a 0.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/de-volta-a-arena-gremio-recebe-o-atletico-mg-neste-domingo-pelo-campeonato-brasileiro/

De volta à Arena, Grêmio recebe o Atlético-MG neste domingo pelo Campeonato Brasileiro

2024-08-31