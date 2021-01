Porto Alegre Defesa Civil prorroga alerta de temporal para Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2021

Há risco de corte de energia elétrica, queda de árvores e alagamentos. Foto: Alex Rocha/PMPA Há risco de corte de energia elétrica, queda de árvores e alagamentos. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A Defesa Civil de Porto Alegre prorrogou o alerta de temporal até quinta-feira (28) com base nas informações publicadas pelo INMET (Instituto Nacional de Meteorologia). A previsão indica condições meteorológicas favoráveis para ocorrência de pancadas de chuva entre 30 e 60mm por hora, com possível queda de granizo, trovoadas e rajadas de ventos que podem variar de 60 a 100 Km/h.

Em Porto Alegre, há risco de corte de energia elétrica, queda de árvores e alagamentos, causando alterações na mobilidade e na rotina da população. A Defesa Civil e a COPAE (Comissão Permanente de Atuação em Emergências), composta por órgãos municipais e instituições parceiras, permanecerão com suas equipes disponíveis para o atendimento à população e o restabelecimento da normalidade nas áreas que venham a ser atingidas.

A Defesa Civil recomenda que as pessoas evitem transitar na rua durante o período do alerta e abriguem-se em local seguro. Além disso, é importante manter-se afastado de postes, árvores e placas de sinalização e publicitárias; não entrar em alagamentos e ter atenção redobrada no trânsito. Para esclarecimentos e notificações de emergências, ligue para a Defesa Civil – fone 199; ou Bombeiros – fone 193.

