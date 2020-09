Mundo Deficiência imunológica explica 14% dos casos graves de coronavírus

26 de setembro de 2020

Os estudos foram publicados na Revista Science. (Foto: Peter Ilicciev/Fiocruz)

Dois estudos publicados pela revista “Science” indicam que 14% dos infectados pelo novo coronavírus que manifestam sintomas graves possuem deficiências imunológicas que podem ser causadas por fatores genéticos ou de origem autoimune.

De acordo com uma das pesquisas, liderada pela Universidade Rockefeller, de Nova York, e pelo Hospital Necker for Sick Children, de Paris, 10,2% de um total de 987 pacientes com pneumonia grave causada pela Covid-19 apresentavam, no início da infecção, anticorpos que bloqueavam a ação das glicoproteínas conhecidas como interferons (IFNs) tipo I.

Os IFNs são produzidos pelas células humanas e têm função determinante na defesa do organismo, interferindo na replicação celular dos patógenos. Isso significa que o próprio sistema imunológico do indivíduo impede uma resposta adequada contra o vírus e, além disso, poderia explicar a maior vulnerabilidade de homens e de pessoas com mais de 65 anos, o que justifica, em parte, que a resposta individual ao SARS-CoV-2 varie tanto de pessoa para outra.

Os pesquisadores identificaram que, em alguns casos, os anticorpos contra os interferons tipo I foram detectados em amostras de sangue coletadas antes de os pacientes serem contaminados pelo patógeno e, em outros, foram encontrados pela primeira vez nos estágios iniciais da Covid-19. Dos 101 pacientes que apresentaram esses anticorpos, 95 eram homens, o que sugere a presença de algum fator genético que, de certa forma, poderia favorecer o aparecimento desse fenômeno em indivíduos do sexo masculino.

Nesse sentido, a hipótese “favorita” dos cientistas é a de que as mulheres estariam mais protegidas contra este fator autoimune devido à recessividade do cromossomo X (XX), ao contrário dos homens (XY). Uma evidência que deu força a esta teoria foi o caso de uma das mulheres que participou do estudo. Ela possui uma rara condição que silencia um dos cromossomos X e estava entre os pacientes em estado grave e com anticorpos contra os IFNs tipo I.

Por outro lado, cerca da metade dos pacientes que possuíam os anticorpos tinha mais de 65 anos, enquanto, entre os mais jovens, o índice foi de apenas 38%, o que pode indicar um aumento desse fator imunológico com a idade. O estudo também investigou a presença desses anticorpos em um grupo de controle com pacientes assinomáticos ou com sintomas leves, e nenhum deles apresentou esses anticorpos. E apenas 0,33% das mais de 1.200 pessoais saudáveis analisadas testaram positivo.

A descoberta permitirá identificar quais pessoas infectadas pelo coronavírus Sars-CoV-2 têm maior probabilidade de desenvolver sintomas graves e facilitará a adaptação de tratamentos os portadores de anticorpos contra IFNs tipo I.

Mutações genéticas agravam infecção

A outra pesquisa publicada pela Science também encontrou falhas genéticas que resultaram em respostas inadequadas dos interferons nos infectados pelo novo coronavírus. O estudo, que contou com a participação de hospitais espanhóis, sequenciou o DNA de 659 pacientes hospitalizados com pneumonias graves causadas pelo SARS-CoV-2, e também formou um grupo de controle com 534 infectados assintomáticos ou com sintomas leves.

Os pesquisadores procuraram diferenças entre os dois grupos analisando 13 genes conhecidos por impactarem produção e também da ação de interferons tipo I, quando apresentam falhas. Segundo as análises, 3,5% dos doentes em estado grave apresentaram raras alterações em oito dos 13 genes apresentaram mutações. Além disso, nos pacientes que tinham amostras de sangue disponíveis, foi possível comprovar números extremamente baixos de interferons.

Enquanto isso, nenhum dos integrantes do grupo de controle apresentou alterações genéticas. “Durante os últimos 15 anos, mutações nesses 13 genes já foram descritas em casos específicos e excepcionalmente graves de outras infecções virais, como influenza ou encefalite causada pelo vírus da herpes”, explicou o integrante do grupo de pesquisa em imunologia do instituto de pesquisa Vall d’Hebron (VHIR), de Barcelona (Espanha), Roger Colobran.

