Cláudio Humberto Deltan: Lewandowski mentiu sobre “jurisprudência”

Por Cláudio Humberto | 5 de dezembro de 2024

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O ministro Ricardo Lewandowski (Justiça) mentiu perante a Comissão de Segurança da Câmara, terça (3), citando “jurisprudência” do Supremo Tribunal Federal que excluiria da garantia constitucional da imunidade parlamentar “os crimes contra a honra”. Não há essa “jurisprudência”, diz o ex-deputado Deltan Dallagnol, advogado e ex-procurador da República. “Ele mentiu na cara dura”, enfatizou em seu canal no Youtube. O artigo 53 da Constituição é claro: “Os Deputados e Senadores são invioláveis, civis e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos”.

Que show da Xuxa é esse?

Marcel van Hattem (Novo-RS), que, segundo Arthur Lira, teve imunidade violada, interpelou o ministro: “qual é a jurisprudência, que nunca vi?”

Pesquisando o inexistente

Lewandowski preferiu sugerir que o deputado fizesse “uma pesquisa” e insistiu na versão. “Não há direito absoluto”, segundo ele, nem à vida.

Não tem, mas pode ter

Dallagnol conferiu. Mas ressaltou que não se espantaria se, em socorro a Lewandowski, o STF fixasse nova interpretação criativa da Constituição.

Momento professoral

Ele ainda disse que “parlamentar” é do latim “parlare”, que traduziu como “conversar”. Outra lorota, diz Dallagnol: “Parlare é discursar. Livremente.”

Pochmann torra R$ 215 mil em viagens em 16 meses

Desde que tomou posse, em agosto de 2023, o militante petista Marcio Pochmann, presidente do IBGE, custou ao pagador de impostos R$ 215 mil zanzando por aí em viagens mundo afora. Já no dia da posse, a viagem de Campinas (SP) para Brasília (DF) foi bem salgada: marcado como urgente, o bate e volta custou R$ 6,6 mil. Passados sugestivos 13 dias, outra gastança: mais R$ 5,2 mil para alegadas reuniões ministros em Brasília. A coluna pediu explicações Pochmann no IBGE. Nada disse.

R$ 46,3 mil em 23 dias

Entre setembro e outubro (2023), Pochmann carimbou o passaporte. Foi para China (R$4,3 mil), Chile (R$7,4 mil) e África do Sul (R$34,6 mil).

Gastança liberada

Este ano, até setembro, a andança do petista Pochmann impôs ao pagador de impostos o custo de R$136,3 mil; R$40,6 mil só em diárias.

Primeiro mundo

Pochmann passou uns dias em Lisboa (Portugal) e Nova York (EUA) este ano. Isto custou, respectivamente, R$22 mil e R$24,6 mil.

Deputado Zé Dirceu

Novo descondenado do STF, o ex-ministro José Dirceu quer se eleger deputado federal pelo DF, deslocando a deputada petista Érica Kokay, de atuação apagada, para ir ao sacrifício na disputa pelo Senado.

A internet não perdoa

Deltan Dallagnol recuperou notícia do site do STF, 18 de outubro de 2021, sobre decisão de Lewandowski rejeitando queixa-crime de Luciano Hang por ofensas de Paulo Pimenta (PT), alegando que o então deputado era protegido por imunidade parlamentar. Mudou de ideia.

Ibaneis na luta

O governador Ibaneis Rocha (MDB), tem dado duro para reverter o atentado do governo Lula ao Fundo Constitucional do DF. Após reunião no Congresso, a expectativa é resolver a questão logo na Câmara.

Jogo perigoso

Uma semana após o governo chinês comprar a maior mina de urânio do Brasil (na Amazônia), o ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) fez cerimônia com a estatal nuclear russa Rosatom e anunciou “parcerias”.

É Malddad

Ciro Gomes (PDT) criticou o “corte” de gastos do ministro Fernando Haddad (Fazenda), que não passa de aumento de impostos, e depende do Congresso. Diz que em vigor mesmo, “só o corte no salário-mínimo”.

Gaveta

Como a coluna antecipou na segunda (3), não prosperou o plano de votar a PEC das Praias na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Davi Alcolumbre (União-AP) concedeu vista e melou a votação.

Casal esbanja

Faz sucesso no Instagram perfil que divulga relógios de luxo e mostrou dois modelos semelhantes aos usados por Lula e Janja. São da suíça Omega, edição Constellation, o valor dos dois: mais de R$72 mil.

Barnier, o breve

‘Demitido’ pelo parlamento francês, o premiê Michel Barnier, do partido do ex-presidente Nicolás Sarkozy, é o primeiro destituído desde 1962 e com mandato mais curto de primeiro-ministro da França moderna.

Pensando bem…

…o câmbio é tão flutuante quanto a paciência.

PODER SEM PUDOR

Meu mundo é a província

Certa vez disseram ao mineiro Benedito Valadares que o jornal Correio da Manhã havia publicado um artigo com pesadas críticas a ele, segundo relato de Jose Flávio Abelha em seu livro “A Mineirice”.

– E daí? – minimizou Valadares.

– E daí, senador, é que o senhor foi muito atacado. Uma tentativa de desmoralizá-lo. Um despautério! – insistiu o bajulador.

– Não tem importância. Em Pará de Minas esse jornal só tem um assinante. E ele é meu compadre…

(Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos – @diariodopoder)

