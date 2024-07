Inter No Beira-Rio, Inter perde por 2 a 1 para o Juventude pela Copa do Brasil; Coudet é demitido

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2024

Valencia marcou para o Colorado. Gilberto e Oyama marcaram para o Jaconero. Foto: Divulgação/Inter Valencia marcou para o Colorado. Gilberto e Oyama marcaram para o Jaconero. (Foto: Divulgação/Inter) Foto: Divulgação/Inter

Em jogo de ida válido pela terceira fase da Copa do Brasil e disputado na noite dessa quarta-feira (10) no Beira-Rio, o Inter perdeu por 2 a 1 para o Juventude. Após o resultado, a diretoria do Colorado anunciou a demissão do técnico Eduardo Coudet. O duelo de volta entre as duas equipes será neste sábado (13), às 16h, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha.

Se o Juventude empatar ou vencer no Estádio Alfredo Jaconi, avança para as oitavas de final da competição nacional. O Inter, por sua vez, precisa vencer por dois gols de diferença para passar de fase. Caso vença por um gol, a classificação será decidida nos pênaltis.

Após a nova derrota em casa, o Colorado divulgou uma nota oficial sobre o desligamento de Coudet. “O Sport Club Internacional comunica a saída de Eduardo Coudet. Com ele deixam o clube o auxiliar técnico Lucho Gonzalez, os preparadores físicos Octavio Manera e Guido Cretaria e o analista de desempenho Carlos Fernández. O Clube agradece os profissionais pelos serviços prestados e deseja sorte e sucesso na sequência de suas carreiras.”

Em entrevista coletiva depois da partida o presidente do Inter, Alessandro Barcellos, também comentou a decisão. “Decidimos optar pelo desligamento do treinador Eduardo Coudet. Entendemos que era necessário decidir pela troca de treinador hoje, visando uma mobilização, especialmente para o sábado. A partir de amanhã [quinta-feira], Pablo Fernandez, treinador do sub-20, será nosso interino. Eu assumo a responsabilidade. Foi uma decisão do clube, que o treinador entendeu”, disse Barcellos.

O jogo

O duelo dessa quarta, que precisou ser remarcado em razão das enchentes de maio no Rio Grande do Sul, foi de poucas emoções na primeira etapa. O Inter bem que tentou ter mais controle da posse de bola, mas o Juventude, nos contra-ataques, não se intimidou jogando fora de casa e começou a impor o seu ritmo. O primeiro lance de perigo foi dos visitantes. João Lucas tocou para Erick Farias, que chutou mal. Na sequência, a bola encontrou Gilberto que marcou mas estava adiantado. O meia Bruno Henrique bem que tentou de fora da área mas Gabriel interveio e evitou o gol Colorado.

Antes do fim dos primeiros 45 minutos, o meia Jean Carlos encontrou Erick Farias dentro da área que rolou para Gilberto, com o gol vazio, abrir o marcador em Porto Alegre. No intervalo, o técnico argentino Eduardo Coudet mudou a postura da equipe. Logo aos 7 minutos, Wesley finalizou para boa defesa de Gabriel. O Colorado ainda reclamou de dois pênaltis na mesma jogada mas a arbitragem mandou seguir. Na sequência, em rápido contra-ataque, Gilberto conseguiu um pênalti após a bola pegar no braço de Vitão. O camisa 9 foi para cobrança mas Anthoni defendeu.

Aos 28, o capitão Alan Patrick encontrou Enner Valencia, que sozinho na área, chutou rasteiro para empatar a partida. O lance, checado pelo VAR, demorou quatro minutos para ser validado. O gol foi a última grande oportunidade Colorada na partida. Nos acréscimos, Oyama recebeu passe de Taliari e da entrada da área bateu sem chances para Anthoni. Com a derrota, o Inter ainda não venceu no seu retorno ao Beira-Rio. No fim de semana, os comandados de Coudet foram superados pelo Vasco, também por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro.

Ficha técnica

— Escalação do Inter: Anthoni; Bustos, Vitão, Mercado, Robert Renan; Fernando, Bruno Henrique (Bruno Gomes, 37’/2°T), Alan Patrick; Wesley (Gustavo Prado, 36’/2°T), Wanderson (Alario, 25’/2°T) e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

— Escalação do Juventude: Gabriel; João Lucas, Rodrigo Sam, Abner e Alan Ruschel; Caíque, Jadson (Luís Oyama, 24’/2°T), Jean Carlos (Luis Mandaca, 36’/2°T); Lucas Barbosa (Ewerthon, 24’/2°T), Erick e Gilberto (Gabriel Taliari, 36’/2°T). Técnico: Roger Machado.

— Arbitragem: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa-SP), Guilherme Dias Camilo (MG), Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Adriano de Assis Miranda (SP).

