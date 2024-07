Inter Inter perde de 1 a 0 para o Botafogo no Campeonato Brasileiro e permanece na 13º posição

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2024

Colorado tem agora pela frente um duelo decisivo na Copa Sul-Americana, terça-feira. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Em duelo de estreia do técnico Roger Machado no comando da equipe, o Inter perdeu de 1 a 0 para o líder Botafogo na noite de sábado (20), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Com os demais resultados do fim de semana, o Colorado permanece em 13º lugar (19 pontos), com quatro jogos a menos na competição.

O próximo compromisso é contra o Rosário Central no estádio Beira-Rio, na noite desta terça-feira (23), em duelo de repescagem pela Copa Sul-Americana. Após derrota de 1 a 0 na Argentina, o time gaúcho precisa de uma vitória por dois gols de diferença para avançar no torneio continental – ou de 1 a 0 para decidir a vaga nos pênaltis. Já no Brasileirão, a volta a campo está marcada para o dia 29, diante do Bahia, em Salvador.

O Botafogo começou avassalador, com duas grandes chances desperdiçadas por Igor Jesus. O centroavante, aliás, entrou no lugar de Tiquinho e foi titular pela primeira vez. Tchê Tchê e Savarino também tiveram boas chances. O Inter só conseguiu respirar aos 12, em finalização de Bruno Henrique. Dois minutos depois, o volante finalizou novamente.

Aos 19, Júnior Santos avançou em jogada individual, com direito a drible em Rochet, mas finalizou em cima de Mercado. No entanto, o gol não valeria, por impedimento. Aos 25, Savarino cobrou escanteio, e a bola sobrou para Cuiabano. O lateral-esquerdo fez grande finalização da entrada da área, mas esbarrou em defesa arrojada do goleiro Rochet.

A insistência do Botafogo, enfim, deu resultado. Aos 38 minutos, Cuiabano cruzou na medida para Luiz Henrique, por baixo. O atacante finalizou bem, com o corpo um pouco de lado. Dois minutos depois, o camisa 7 quase fez uma pintura de fora da área. O Inter ainda chegou com Bruno Gomes e Renê, mas sem perigo.

Segunda etapa

O Inter começou melhor após a volta do intervalo. Bruno Henrique, em cobrança de falta na barreira, e Borré, finalizaram, mas sem perigo. O Botafogo respondeu com outra jogada individual de Luiz Henrique, mas a zaga afastou.

Apesar do bom início, o segundo tempo teve cerca de meia hora de marasmo. A situação mudou aos 36 minutos, com o quase gol de Hyoran de fora da área.

Seis minutos mais tarde, Marlon Freitas recebeu sozinho, quase sozinho com o goleiro Rochet, mas Mercado tirou muito bem. Nos acréscimos, o Inter apertou bastante e quase marcou com Hyoran, depois com Gustavo Prado.

Ficha técnica

– Botafogo: John; Damián Suárez, Bastos, Barbosa e Cuiabano (Marçal); Danilo Barbosa (Marlon Freitas) , Tchê Tchê (Gregore) , Luiz Henrique e Savarino; Júnior Santos (Tiquinho Soares) e Igor Jesus (Kauê). Técnico: Artur Jorge

– Inter: Rochet; Igor Gomes, Mercado e Renê; Rômulo (Gustavo Prado) , Bruno Gomes e Bruno Henrique; Wesley (Hyoran) , Borré e Alario (Lucca). Técnico: Roger Machado

– Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA-SP), com assistência de Alex Ang Ribeiro (FIFA-SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP). VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

