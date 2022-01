Tecnologia Descubra qual a primeira novidade do WhatsApp em 2022

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2022

Aplicativo de mensagens implementa sua primeira novidade do ano na versão de testes para iOS. (Foto: Reprodução)

O site especializado WABetaInfo revelou a primeira novidade liberada pelo WhatsApp no ano de 2022. O recurso está sendo testado na versão beta do mensageiro para aparelhos iOS e é semelhante a uma função que já existe em concorrentes como o Telegram.

A funcionalidade em questão possibilita que o usuário veja a foto do perfil do contato ao receber uma notificações de nova mensagem. Com ele, é possível visualizar a imagem do remetente, e não apenas o ícone do mensageiro com acontece atualmente.

Ainda não há previsão de chegada da novidade ao público geral, já que ela ainda está em fase de testes.

Para 2022

Para 2022, o Whatsapp está cheio de possíveis novidades. O vazamento de uma versão 2.0 do recurso de múltiplos dispositivos indica a possibilidade de adicionar mais um aparelho móvel na mesma conta. As mensagens seriam baixadas do servidor, de maneira que o celular principal não precisaria ficar conectado à internet o tempo todo. Ao vincular o seu segundo dispositivo móvel pela primeira vez, o app também sincroniza o histórico de bate-papo.

As comunidades do WhatsApp devem funcionar similarmente aos canais do Discord, onde será possível criar uma comunidade para um objetivo geral e pequenos grupos para objetivos específicos. Por exemplo, uma comunidade é criada para uma disciplina da escola ou faculdade, onde estarão vinculados grupos menores das turmas, permitindo um maior controle de gerenciamento dos administradores.

O WhatsApp permitirá que usuários recebam e enviem criptomoedas pela plataforma nos Estados Unidos, através de uma parceria com a Novi — carteira digital do Facebook. Segundo o CEO da empresa, Stephane Kasriel, a ideia é expandir a possibilidade de transferência para mais países a partir do feedback dos usuários que participaram dos testes em dezembro.

Segundo testes realizados no app, o WhatsApp estaria trabalhando na opção de áudios gravados pelo aplicativo acompanharem uma transcrição. O recurso estaria sendo testado inicialmente para aparelhos iOS, utilizando o reconhecimento de fala do dispositivo. Neste caso, somente os servidores da Apple teriam acesso aos áudios. Os textos seriam salvos no banco de dados da conta do WhatsApp, para serem lidas em outros momentos.

Previsto desde agosto, as reações de mensagens no WhatsApp devem chegar neste ano. Assim como Facebook Messenger, Instagram e iMessage, o recurso permitirá reações rápidas a uma mensagem, utilizando qualquer emoji disponível no dispositivo.

O WhatsApp adicionou um atalho de respostas rápidas para usuários que participam do programa de testes. O novo botão substitui o antigo atalho “/”, que levava para as respostas rápidas cadastradas na versão Business do aplicativo. O recurso está sendo testado nas versões para iOS e Android, mas não tem previsão para chegar na versão comum do aplicativo.

Um dos testes do app indica que em breve administradores de grupos do WhatsApp poderão deletar mensagens. A empresa estaria trabalhando em maneiras de aumentar os poderes dos responsáveis e até mesmo aumentar a moderação nos grupos na plataforma.

