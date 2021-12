Futebol Desejos à parte, Jorge Jesus vê volta ao Flamengo como inviável no momento

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Treinador de 67 anos tem contrato com o Benfica até 30 de maio de 2022. (Foto: Flamengo)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A quarta-feira (22) do Flamengo em Portugal foi agitadíssima. O motivo? O de sempre: Jorge Jesus. Em dia de inúmeras versões sobre seu futuro, JJ falou deu entrevista no início da noite e, apegando-se à questão contratual, afirmou que o compromisso atual o impede de pensar no antigo amor.

Perguntado sobre como ele encarava todo o frisson em torno de seu nome. A resposta foi direta:

“Isto não é o que eu quero, ou o que o Flamengo quer. Tenho contrato até maio. Não tenho hipóteses de sair antes”, afirmou.

Jesus tem dois compromissos importantes para sua continuidade no Benfica. Enfrenta o Porto duas vezes fora de casa, no Estádio do Dragão. O primeiro clássico será disputado nesta quinta-feira (23), às 17h45 (de Brasília), pela Taça de Portugal. O outro está marcado para sete dias depois, no mesmo palco, porém pelo Campeonato Português.

Reunião adiada

Na manhã desta quarta (22), Marcos Braz e Bruno Spindel seguiram sua agenda em Portugal pegando a estrada. Deixaram Lisboa rumo a Braga. Havia a intenção de se reunir com António Salvador, presidente do clube local, para saber qual é a situação real de Carlos Carvalhal. O encontro, porém, foi adiado para a manhã desta quinta.

A dupla rubro-negra passou a tarde visitando as instalações do Braga e saiu muito bem impressionada de lá. Segundo Braz, tal visita já estava agendada devido ao bom relacionamento entre os clubes – no início de 2021, os portugueses emprestaram Bruno Viana ao Flamengo.

Depois de ter conversado com os treinadores Paulo Sousa, Paulo Fonseca e Jorge Jesus e com o agente de Rui Vitória, o Flamengo também quer um papo olho no olho com Carvalhal. Esse encontro, porém, passa pela aprovação ou não de António Salvador.

Terminada a visita aos CTs do Braga, Braz foi perguntado sobre João de Deus, auxiliar de JJ, ter dito “que o Mister não quer abandonar o Benfica no momento”. O vice de futebol do Flamengo foi seco na resposta.

“Com todo respeito à pergunta, ao Benfica, aos adeptos e a todo mundo, a melhor pessoa para responder a você, que deve estar por dentro dos fatos até porque ela que confirmou, é o João de Deus”, disse.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol