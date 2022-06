Cláudio Humberto Distorção no Sul explica “larga vantagem” de Lula

Por Cláudio Humberto | 3 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Ricardo Sutckert/Divulgação)

Alguns institutos de pesquisa têm apontado, no Sul, um desempenho do ex-presidente Lula incompatível com o histórico de derrotas do petista, mesmo quando esteve no auge, e isso explicaria a suposta vantagem de mais de vinte pontos sobre o atual presidente Jair Bolsonaro. Essa é a avaliação do presidente do Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo, com vasta experiência em pesquisas no Sul, que sempre foi hostil ao ex-presidente.

Supremacia em SC

Na eleição de 2018, Bolsonaro foi o mais votado em quase todos os municípios Santa Catarina, alguns com quase 90% dos votos no 2º turno.

Favoritismo no PR

No Paraná, o atual presidente foi eleito com 76,5% dos votos, no segundo turno da disputa, e o favoritismo permanece até hoje.

O mais votado no RS

No Rio Grande do Sul, Bolsonaro foi o mais votado em 400 das 497 cidades. Em Novoa Pádua, na Serra Gaúcha, ele somou 92,96% do total

No Nordeste, Lula

A vantagem de Jair Bolsonaro no Sul só é comparável à goleada prevista de Lula na região Nordeste.

Prefeitura gasta R$18,7 milhões para agradar amigos

O prefeito de Indaiatuba, Nilson Gaspar (MDB), ignorou um parecer contrário emitido pelo Tribunal de Contas de São Paulo e promoveu a desclassificação em massa de empresas participantes de uma licitação milionária para serviços de limpeza predial e hospitalar para garantir a vitória de uma empresa que presta serviços há 20 anos. O prejuízo aos cofres municipais ao descartar propostas menores é de R$18,7 milhões.

Muy amigos

A Guima Conseco, da família Guimarães e conhecidas ligações com o prefeito, venceu dois lotes com propostas que somam R$133,7 milhões

Milhões farão falta

A opção pelas menores propostas desclassificadas, os serviços seriam prestados por R$115 milhões. A economicidade foi deixada de lado.

Diz que não estou

Questionada sobre a desclassificação contrária ao parecer da corte de contas e ligações entre Gaspar e a Guima, a prefeitura não respondeu.

Futum

O diretor de integridade do Ministério da Saúde, Nilton Pereira, sentiu cheiro de queimado na concorrência de R$ 215 milhões para a escolha das agências de publicidade da pasta. Decidiu-se pelo adiamento da entrega das propostas, mas, após idas e vindas, tudo ficou na mesma.

Não é de agora

“Hoje, no Brasil, ter determinada opinião política é crime. Não é agora, sempre lutamos contra isso”, disse o presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, após a inclusão do seu partido no inquérito das “fake news”.

Hipocrisia in natura

Não deixa de ser curioso que a Comissão de Direitos Humanos da Câmara seja presidida por um deputado do PCdoB, Orlando Silva (SP). Ao longo de sua história, o PCdoB bajulou ditaduras sanguinárias, de Josef Stalin a Enver Hoxha, que jogaram os direitos humanos no lixo.

Planos, senhores

Ex-ministro do governo Michel Temer, Moreira Franco voltou a pedir, nas redes, que os candidatos parem as agressões e mostrem “seus planos para o Brasil voltar a crescer”.

Boa notícia

Pré-candidato ao governo paulista e ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Rep) disse que o leilão dos aeroportos de Congonhas e Campo de Marte deve gerar R$ 3,5 bilhões em investimento no Estado.

Piores cegos

Antes do anúncio do crescimento do PIB, ainda havia supostos analistas com previsões catastróficas questionando “o que falta para a economia voltar a crescer?”. Mas ela já estava crescendo havia um ano…

Pano pra manga

Nem só do agronegócio vive a economia brasileira. Os primeiros quatro meses do ano mostraram alta de 29,6% nas exportações da indústria têxtil: US$ 396,3 milhões (R$1,9 bilhão) segundo associação do setor.

Perspectivas positivas

Ex-presidentes Michel Temer e Mauricio Macri (Argentina) e o ministro aposentado do STF Marco Aurélio Mello participam nesta sexta (3) de seminário sobre “perspectivas da liberdade” no Brasil e América Latina.

Pergunta na Corte

Tentar transformar em notícia ruim a queda do desemprego e crescimento do PIB pode ser considerado fake news?

PODER SEM PUDOR

Encarando o provocador

Jânio Quadros fazia campanha para o governo paulista, em 1982, quando um mendigo, com toco de cigarro pendurado na boca, gritou: “Fujão! Fujão! Fujão!” Jânio ignorou o homem, enquanto seus assessores tentavam silenciá-lo. Mas ao descer do palanque, ele se viu frente a frente com o mendigo, que, claro, gritava a plenos pulmões: “Fujaããão!” Jânio olhou-o fixamente e se dirigiu ao provocador, resoluto. Todos temiam que o ex-presidente, aos 65 anos, decidira esmurrar o homem, que se calou de repente e ficou paradão, com medo. Jânio levantou o braço sobre um segurança e, num golpe rápido, ao invés do soco, retirou o toco de cigarro dos lábios provocadores, colocou-o na própria boca e foi embora. O mendigo permaneceu inerte. E emocionado.

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto