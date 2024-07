Mundo Donald Trump tem 49% das intenções de voto; Kamala Harris, 46%

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Essa é uma disputa mais acirrada do que o confronto entre Joe Biden e Donald Trump, segundo a pesquisa anterior. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Há um empate técnico entre Kamala Harris e Donald Trump em intenções de voto para as eleições presidenciais de 2024, conforme uma nova pesquisa da CNN, conduzida pela SSRS. O levantamento mostra Trump com 49% das intenções entre eleitores registrados, e Kamala com 46%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Essa é uma disputa mais acirrada do que o confronto entre Joe Biden e Donald Trump, segundo a pesquisa anterior da CNN. A pesquisa revelou também que os eleitores apoiam amplamente tanto a decisão de Biden de desistir da candidatura quanto sua escolha de permanecer no cargo até o fim de seu mandato.

Os eleitores democratas ou aqueles com tendências a vota no Partido Democrata estão entusiasmados com Kamala Harris e dispostos a se unir em torno dela como a nova candidata. Ainda assim, permanecem profundamente divididos sobre se o sucessor democrata de Biden deve tentar continuar suas políticas ou traçar um novo curso.

Voto a favor de Harris ou contra Trump?

Metade dos eleitores que sinalizaram apoio a Kamala Harris na nova pesquisa (50%) dizem que seu voto é mais a favor dela do que contra Trump (50%). A margem de erro para esta pergunta é de 4,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Essa é uma mudança drástica em comparação a levantamentos anteriores. Na pesquisa de junho da CNN, 37% dos apoiadores de Biden disseram que seu voto foi principalmente para expressar apoio ao presidente.

Voto a favor de Trump ou contra Harris?

Enquanto isso, cerca de três quartos dos apoiadores de Trump (74%) pontuam que seu voto é para expressar apoio a ele, em vez de oposição a Harris.

Isso é um aumento no apoio afirmativo a ele em comparação com a pesquisa da CNN de junho, quando 66% expressou essa opinião.

O levantamento do mês passado ocorreu antes da tentativa de assassinato contra Trump e da Convenção Nacional Republicana, na qual o ex-presidente aceitou formalmente a indicação de seu partido para disputar as eleições.

Metodologia

A pesquisa, realizada de forma online nos dias 22 e 23 de julho, entrevistou eleitores registrados que já haviam participado de pesquisas da CNN em abril ou junho, ambas as quais indicaram Trump liderando a disputa contra Biden por seis pontos em um confronto direto.

Verificar novamente as preferências com as mesmas pessoas significa que as mudanças têm mais probabilidade de refletir alterações reais ao longo do tempo e não apenas “ruído estatístico”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/donald-trump-tem-49-das-intencoes-de-voto-kamala-harris-46/

Donald Trump tem 49% das intenções de voto; Kamala Harris, 46%

2024-07-24