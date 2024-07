Mundo Governo Lula vê provocação e teme caos na Venezuela

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2024

Maduro não só alfinetou Lula, mas também a Justiça Eleitoral brasileira. (Foto: Reprodução)

O governo brasileiro não reagiu oficialmente às últimas declarações do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que questionam a validade do processo eleitoral brasileiro. Nos bastidores, no entanto, o governo classifica as falas como “provocação desrespeitosa” dirigidas a um aliado.

Sem citar Lula nominalmente, Maduro aconselhou a tomar chá de camomila quem tiver se assustado com suas declarações de que, se não ganhar a eleição presidencial, haverá um “banho de sangue” na Venezuela. Lula havia dito ter se “assustado” com a fala de Maduro sobre o resultado das eleições.

Maduro não só alfinetou Lula, mas também a Justiça Eleitoral brasileira, ao afirmar que as eleições no Brasil não são auditadas.

Em resposta ao presidente venezuelano, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Cármen Lúcia, reiterou que “as urnas e as eleições brasileiras são auditadas, desde o início do seu processo até o seu final”.

A presidente do tribunal acrescentou que nunca foram “comprovados quaisquer tipos de fraudes e erros” e que a “Justiça Eleitoral brasileira é confiável e pode contar com a confiança da população”.

No Palácio do Planalto, a eleição na Venezuela, marcada para este domingo (28), está pondo em alerta o governo brasileiro. Nicolás Maduro, que busca nova reeleição, não dá sinais claros de que irá aceitar um resultado que não seja sua vitória.

Receio

Lula tem conversado com sua equipe, principalmente na área de inteligência e nas Forças Armadas, para se preparar para o pior, apesar de esperar que tudo ocorra com tranquilidade.

O receio da equipe de Lula é que a Venezuela entre em convulsão social caso Maduro seja derrotado e tente dar um golpe. Isso criaria um cenário de caos num país que tem uma grande fronteira com o Brasil, o que pode provocar uma nova onda de fuga de venezuelanos em direção ao território brasileiro.

As informações são do blog do jornalista Valdo Cruz.

TSE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu nessa quarta (24) não enviar observadores para acompanhar a eleição presidencial da Venezuela, marcada para o fim de semana.

A decisão foi tomada em razão de acusações mentirosas que o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, fez contra o sistema eleitoral brasileiro. Maduro é candidato à reeleição.

“Em face de falsas declarações contra as urnas eletrônicas brasileiras, que, ao contrário do que afirmado por autoridades venezuelanas, são auditáveis e seguras, o Tribunal Superior Eleitoral não enviará técnicos para atender convite feito pela Comissão Nacional Eleitoral daquele país para acompanhar o pleito do próximo domingo”, afirmou o TSE em nota.

O tribunal havia decidido na semana passada enviar os observadores. Agora, cancelou a medida. O não envio dos técnicos brasileiros é um recado do tribunal de que não quer participar, ainda que como observador, do pleito venezuelano.

