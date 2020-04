Colunistas Duração da próxima ‘Malhação’ ainda não está determinada

Por Flávio Ricco | 7 de abril de 2020

"A Cor do Som", cantada por Roberto Carlos e Liah Soares (foto), composição dela e Iana Marinho, está confirmada na trilha de “Um Lugar ao Sol”, de Lícia Manzo. (Foto: Divulgação)

Priscila Steinman e Marcia Prates, com a supervisão de Ricardo Linhares, não interromperam os trabalhos de texto da próxima “Malhação”.

Os autores continuam tocando o roteiro normalmente e mais de 10 semanas de trama já estão devidamente fechadas.

Aliás, este momento de paralisação também está sendo aproveitado para retrabalhar cenas, reposicionar personagens, corrigir e aprofundar algumas situações, entre outros processos.

Mas a dúvida persiste: ‘Malhação: Transformação’ terá mesmo a duração prevista inicialmente de 284 capítulos?

No plano original, a estreia aconteceria em 11 de maio e seria apresentada até 11 de junho de 2021. Agora, diante de tudo, não existe ainda uma decisão de como vai ficar e se o mesmo período de exibição será mantido.

Muito provavelmente não.

TV Tudo

Dueto

“A Cor do Som”, cantada por Roberto Carlos e Liah Soares (foto), composição dela e Iana Marinho, está confirmada na trilha de “Um Lugar ao Sol”, de Lícia Manzo.

É a substituta de “Amor de Mãe”, na Globo, que também teve seu lançamento transferido.

Melhor das hipóteses

A dramaturgia da TV Globo, ainda meio que no escuro, trabalha com os meses de setembro e outubro para o retorno das exibições de “Salve-se Quem Puder” e “Amor de Mãe”, assim como a estreia de “Nos Tempos do Imperador” na faixa das 18h.

Antes, há o entendimento, impossível. Será necessário um tempo para fazer a máquina voltar a girar.

Sem saída

A partir de hoje, de acordo com comunicado distribuído, colaboradores de várias produções e outros setores do SBT serão colocados em férias de 15 dias.

Uma medida que se estende a todos, aos que já haviam solicitado e aos que não.

Auxílio

A Santa Casa está precisando de ajuda para atender pessoas carentes vítimas do coronavírus.

Encabeçada pelo jornalista William Correa e distribuída nas redes sociais, a campanha conta com apelos de vários famosos, entre eles, Leandro Karnal, Marcelo Tas, Mario Sérgio Cortella e João Carlos Martins, entre outros.

Basquete

Nesta quinta, 23h30, a Band volta com a NBA, mas ainda sem os jogos.

Um programa especial está sendo montado, em cima dos grandes destaques da competição.

Não tem como

Assim como em outras atividades, especialmente na saúde, pessoal da reportagem não tem como evitar maior exposição.

O jornalismo da Record, entre repórteres e até diretores de imagem, já apresentou algumas baixas.

Trabalho novo

Glenda Kozlowski também está se valendo das redes sociais para dar prosseguimento aos seus trabalhos.

No Instagram, diariamente, ela tem apresentado entrevistas com atletas olímpicos. Ícaro Miguel, do Taekondo e Bruno Schmidt são algumas das suas próximas atrações.

Em cima disso

Anteriormente programado para maio, o reality “Uma Vida, Um Sonho”, que terá apresentação da Glenda Kozlowski e será exibido no SBT, ficou para o segundo semestre.

O programa envolve a presença de muitos jovens. Não tinha como seguir com a sua produção agora.

Quarentena

Humberto Martins, na reprise de “Totalmente Demais”, está morando em Orlando desde o término da novela “Verão 90”.

“Feliz por estar de volta com uma novela que foi sucesso, mas sentido pelos colegas que tiveram que interromper seus trabalhos”, justifica o ator.

Projetos

A exemplo de muita gente, Humberto Martins também aderiu ao home office. “Tenho muitos projetos, e atualmente estou trabalhando em dois deles em casa: um para teatro no Brasil, e outro para o cinema com uma produtora de Los Angeles em parceria com o Brasil”, revela.

“Mas nada que coloque em conflito de tempo e data uma possível escalação para novelas ou séries na Globo. Procuro ter uma logística bem programada”, explica o ator.

C´est fini

A televisão continua se adaptando muito bem ao momento atual. Sábado, por exemplo, o canal Fox Sports promoveu a estreia do “Show da Libertadores”, programa comandado por Benjamin Back ao lado das apresentadoras Marina Ferrari e Lívia Nepomuceno.

Cada um na sua casa, com a participação de várias personalidades do esporte e muita música.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Colunistas