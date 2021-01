A segunda maior economia do mundo surpreendeu especialistas com a velocidade da sua recuperação. (Foto: Divulgação)

A segunda maior economia do mundo surpreendeu especialistas com a velocidade da sua recuperação

Com um crescimento superando as expectativas no quarto trimestre, o PIB (Produto Interno Bruto) da China encerrou 2020 com alta de 2,3%. O país foi o único entre as maiores economias do mundo que conseguiu evitar uma retração em um ano de pandemia de coronavírus.

A segunda maior economia do mundo surpreendeu muitos especialistas com a velocidade de sua recuperação do choque da pandemia, especialmente com as tensas relações entre EUA e China no comércio e em outras frentes.