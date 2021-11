Inter Eduardo Coudet confirma contato com Alessandro Barcelos, mas ressalta: ”Sabem que tenho contrato”

Por Leonardo Moll * | 29 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Técnico argentino foi especulado no Inter nos últimos dias Foto: Ricardo Duarte / S.C Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Hoje treinador do Celta de Vigo, da Espanha, Eduardo Coudet conversou com a imprensa por meio de entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira (29). O técnico argentino confirmou que mantém contato com o presidente Alessandro Barcelos, mas esfriou um possível retorno em 2022.

”Tenho relação com muitas pessoas que trabalham no clube. Conversamos frequentemente e sabem que tenho contrato até 2024 . Não sabia dessa informação. Tenho muitos amigos por lá, mas tenho compromissos aqui.”

Caso a direção do Inter queira Eduardo Coudet no comando técnico na próxima temporada, terá de pagar uma multa milionária para tira-lo do clube espanhol. Algo distante, levando em conta a situação financeira do clube nos últimos anos.

Em onze meses como comandante principal do Inter, Coudet somou bons números. Em 46 partidas, são 24 vitórias, 13 empates e apenas nove derrotas, com praticamente 62% de aproveitamento. O argentino deixou o clube em janeiro de 2021.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter