Política Eleições 2024: Bolsonaro em clima de campanha

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2024

Ex-presidente cumprirá agenda em Pernambuco até este sábado (10). (Foto: Reprodução)

O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou ao Recife, na última quarta-feira (7), para participar de alguns compromissos com candidatos à prefeito, vice e vereadores do PL no Estado. Alguns apoiadores se reuniram no Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre, na Zona Sul do Recife.

Muitos estavam com roupas nas cores verde e amarelo e com a bandeira brasileira. Em coro, eles gritavam em apoio a Bolsonaro e reclamavam do atual presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Bolsonaro ficará em Pernambuco até este sábado (10).

Além de sua passagem pela capital, Recife, a presença do ex-presidente também era esperada em Jaboatão dos Guararapes, Gravatá, Caruaru, Vitória de Santo Antão, Carpina e Itambé.

Na capital, Bolsonaro fez uma visita ao centro da cidade, na quarta, ao lado do candidato à prefeitura do Recife, Gilson Machado (PL), seu ex-ministro do turismo e o sanfoneiro de suas lives nas redes sociais. Gilson lançou a candidatura a prefeito do Recife no último domingo (4).

No entanto, a campanha só começa, de fato, no dia 16 de agosto. Até lá, é preciso cumprir prazos regimentais impostos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com isso, serão alguns dias de planejamento de estratégias e de montagem dos programas eleitorais gratuitos, que vão ao ar no dia 30 de agosto.

O primeiro turno das eleições municipais acontecem em 6 de outubro. Já o 2º turno será no dia 27 de outubro, caso necessário, em municípios com mais de 200 mil eleitores.

O que pode ou não ser feito até o dia 16?

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), desde a última terça-feira (6), é proibido que emissoras de rádio e de televisão:

* veiculem propaganda política;

* transmitam ainda que sob a forma de entrevista jornalística, imagens de realização de pesquisa ou de qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral em que seja possível identificar o entrevistado ou em que haja manipulação de dados;

* dar tratamento privilegiado a candidata, candidato, partido político, federação ou coligação, inclusive sob a forma de retransmissão de live eleitoral;

* veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa com alusão ou crítica voltada especificamente a candidatos, partidos políticos, federações ou coligações, mesmo que dissimuladamente, exceto programas jornalísticos ou debates políticos;

* divulgar nome de programa que se refira a candidatos escolhidos em convenção, ainda se preexistente, inclusive se coincidente com seu nome ou nome escolhido para constar da urna eletrônica, hipótese em fica proibida sua divulgação, sob pena de cancelamento do respectivo registro.

Ainda segundo o TRE-PE, carreatas, passeatas e comícios podem ser realizados. No entanto, é preciso respeitar os prazos.

Esses atos estão liberados no horário das 8h às 22h, nos seguintes períodos:

* 1° turno: no período de 16 de agosto até as 22h do dia 5 de outubro (véspera da eleição).

* 2° turno: das 17h do dia 7 de outubro até as 22h do dia 26 de outubro (véspera da eleição).

