Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2020

Por meio de uma nota nas redes sociais, a chapa 01, do candidato Guinther Spode, resolveu não disputar o segundo turno das eleições coloradas. Guinther, no primeiro turno havia sido o 3° candidato mais votado, não garantindo a ida para o segundo turno. No entanto, na tarde da última quinta-feira (10), a chapa 3, do candidato José Aquino Flores foi cassada e a disputa ficou entre a chapa 1 e a chapa 5, de Alessandro Barcellos.

No documento, o grupo defende ser “inviável” entrar na disputa apenas quatro dias antes da eleição ocorrer e diz discordar de decisão feita pela Comissão Eleitoral. Nesta quinta-feira (10), o grupo votou por maioria a impgunação da chapa 03, que tem José Aquino Flores de Camargo como candidato à presidência.

A decisão ocorreu por conta de denúncia de suposto vazamento e uso de dados de associados na campanha eleitoral. A chapa 01 também lamentou a judicialização do processo após decisão da chapa 03, que ingressou na Justiça para tentar anular a impugnação e disputar o segundo turno. A nota oficial publicada pela Chapa 01 também lamenta que a data da eleição não foi modificada e ocorra em meio à temporada.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

