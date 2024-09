Seleção Eliminatórias Sul-Americanas: Dorival Júnior admite que faltou futebol no segundo tempo, mas festeja a vitória da Seleção Brasileira em casa

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2024

Dorival Júnior durante a partida da Seleção Brasileira contra o Equador. Brasil venceu por 1 a 0. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O técnico Dorival Júnior não escondeu o alívio pela vitória da Seleção Brasileira por 1 a 0 sobre o Equador, em Curitiba, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

“O importante era vencer. Estamos em um momento de reconstrução da equipe. Gostaria que o time tivesse o mesmo rendimento do primeiro tempo o tempo todo, mas ainda não é possível. Tudo é uma questão de tempo e chegaremos a atingir este nível”, disse.

Dorival destacou o fato de a seleção ter sido pouco atacada pelo Equador. “Não passamos dificuldades. Não fomos atacados. Exceto em um lance no final da primeira etapa, no qual o Alison saiu muito bem”, afirmou o treinador.

Dorival também elogiou o adversário. “Vínhamos de quatro resultados negativos. O Equador só tem uma derrota nas Eliminatórias, para a Argentina. Na Copa América foi eliminada pela seleção campeã, nos pênaltis”, completou.

Na noite de sábado, Dorival anunciou a convocação do zagueiro Fabrício Bruno para a vaga do cortado Éder Militão. Bruno se apresentou à Seleção Brasileira na manhã desse domingo (8), em Curitiba (PR). “Espero entregar o melhor possível e ajudar todo esse grupo que é muito bom de trabalhar” disse o defensor.

Autor do gol

Autor do único gol do jogo, o atacante Rodrygo também ressaltou a importância do resultado, após o duelo na sexta-feira (6): “Precisava da vitória, era o objetivo, independentemente de jogar bem. Sabíamos que seria difícil. É sempre difícil no começo da temporada, com viagem longa, não tivemos muitos dias para treinar, é um grupo novo.”

“O Equador dominou em alguns momentos, isso não pode acontecer, ainda mais na nossa casa”, avaliou, prometendo: “Vamos melhorar e ganhar o próximo jogo”.

Rodrigo falou ainda sobre o fato de a seleção ter muitos jogadores jovens e sobre a divisão de responsabilidades, citando Neymar: “Na primeira reunião do Dorival na Inglaterra, ele disse que tínhamos que dividir a responsabilidade. Durante muito tempo na Seleção, a responsabilidade ficou só com o Neymar. Todo mundo sabe que ele é nosso melhor jogador, tem lugar garantido no grupo, mas temos que dividir a responsabilidade. Sou muito novo, tenho apenas 23 anos, mas sou um dos mais experientes do grupo. Quando todos estiverem bem, conseguiremos grandes coisas”.

O Brasil volta a campo nesta terça-feira (10), às 21h30min (horário de Brasília), para enfrentar o Paraguai, em Assunção. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e da CBF.

