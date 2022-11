Tecnologia Elon Musk deve demitir 25% dos funcionários do Twitter

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O homem mais rico do mundo concluiu o processo de aquisição do Twitter na semana passada. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O bilionário Elon Musk deve demitir 25% dos funcionários do Twitter na primeira rodada de demissões na plataforma, informou o jornal The Washington Post citando uma fonte familiarizada com o assunto. O homem mais rico do mundo concluiu o processo de aquisição do Twitter na semana passada.

O advogado de celebridades Alex Spiro, representante legal de Musk há anos, esteve à frente das conversas sobre os cortes de empregos, segundo a reportagem. No fim de 2021, o Twitter tinha mais de 7.000 funcionários, de acordo com um documento regulatório. Sendo assim, a primeira rodada de cortes pode envolver quase 2.000 funcionários.

Na segunda-feira, Musk dissolveu o Conselho de Administração da empresa e se nomeou como o único diretor da companhia. Em comunicado enviado à SEC, órgão regulador do mercado americano, equivalente à Comissão de Valores Mobiliários no Brasil, a empresa informou que os nove membros do colegiado não fazem mais parte da companhia após a finalização da venda de US$ 44 bilhões.

Sem dar mais detalhes sobre o assunto, Musk tuitou no fim do dia que a decisão de dissolver o conselho “é apenas temporária”.

Na semana passada, Musk demitiu os principais executivos da rede social, incluindo o então CEO, Parag Agrawal, logo após finalizar a operação de compra. Além de Agrawal, , foram demitidos o diretor financeiro Ned Segal, e a chefe de assuntos jurídicos e de políticas, Vijaya Gadde.

Contas banidas

As contas banidas do Twitter não serão reestabelecidas até que a plataforma de mídia social tenha “um processo claro para fazê-lo”, tuítou Elon Musk nesta quarta-feira (2), dando mais clareza sobre o potencial retorno do usuário mais popular banido do Twitter, o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump.

Criar esse processo levaria pelo menos mais algumas semanas, tuítou Musk. Isso implica que Trump não retornará a tempo para as eleições de meio de mandato em 8 de novembro.

Usuários do Twitter, anunciantes e seus próprios funcionários têm esperado atentamente por sinais do que Musk fará em sua primeira semana como proprietário do Twitter.

O presidente-executivo da Tesla disse anteriormente que o Twitter não deve banir permanentemente seus usuários e que reverteria o banimento de Trump, suspenso por risco de incitação à violência após o tumulto no Capitólio dos EUA no ano passado.

Os tuítes de Musk vêm após ele ligar para várias organizações de direitos civis, incluindo Color of Change, a Liga Antidifamação e a NAACP na terça-feira.

Durante a ligação, Musk se comprometeu a defender as políticas de moderação de conteúdo do Twitter e a aplicação da integridade eleitoral, disse Rashad Robinson, presidente da organização Color of Change, em entrevista. As informações são do jornal O Globo e da agência de notícias Reuters.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia