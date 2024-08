Inter Em casa, Inter encara nesta quarta o Juventude pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2024

O último treinamento do elenco do Inter antes da partida foi realizado na tarde dessa terça-feira (13). (Foto: João Batista/S.C. Internacional)

Após mais um empate no último final de semana pelo Campeonato Brasileiro, o Inter encara nesta quarta-feira (14) o Juventude em uma rodada atrasada do torneio. A partida começa às 19h30min no estádio Beira-Rio. Já no próximo domingo (18), o Colorado enfrentará o Atlético-GO, às 16h, no Estádio Antonio Accioly, em Goiânia.

O último treinamento do elenco do Inter antes da partida foi realizado na tarde dessa terça-feira (13). O trabalho foi com portões fechados no CT de Alvorada. O treinador Roger Machado comandou atividades técnicas e táticas, ajustando os últimos detalhes para a partida.

O comandante pode ter novidades entre os relacionados. O meio-campista Bruno Tabata foi regularizado e pode fazer a sua estreia com a camisa colorada. Gabriel Mercado e Fernando, recuperados de lesão, treinaram com o elenco e podem estar à disposição da comissão.

No último duelo pelo Brasileirão, válido pela 22ª rodada e disputado no Beira-Rio na noite de domingo (11), o Inter havia empatado em 2 a 2 com o Athletico-PR. O resultado deixou a equipe comandada por Roger Machado com 22 pontos, na 15ª posição da tabela de classificação.

Após o novo empate, o técnico Roger Machado afirmou: “Infelizmente, o resultado a gente não controla, mas o que podemos prometer para o torcedor é seguir trabalhando forte e firme. […] Os atletas estão sofrendo, indignados com o momento, e procurando sair dele o mais breve possível para que a gente dê uma resposta ao nosso torcedor. Ele merece uma resposta, e essa resposta não pode ser tanto jogos sem vencer”, disse Roger.

Trânsito e transporte

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informou o serviço especial de trânsito e transporte para a disputa entre Internacional e Juventude. A abertura dos portões está marcada para 17h30min. Uma linha específica de ônibus começa a circular a partir das 16h30. Além disso, mais de 20 linhas regulares do transporte coletivo, entre lotações e ônibus, atendem a região do Beira-Rio pelo corredor da avenida Padre Cacique.

– Ônibus F993 Futebol – Cinco veículos sairão do Largo Glênio Peres, no Centro Histórico, em direção ao estádio, com a primeira viagem às 16h30. Após a partida, cinco veículos partirão da rua Nestor Ludwig em direção ao mesmo local, no Centro.

– Lotação – A linha 10.4 – Ipanema sai da rua Marechal Floriano Peixoto, no Centro, em direção ao Beira-Rio. A linha também parte no sentido bairro-Centro, da rua Oddone Marsiaj, no bairro Hípica.

Após o jogo, com embarque na rua Nestor Ludwig, a linha 10.4 – Ipanema segue até o bairro Hípica. A linha 10.6 – Restinga também será opção para os torcedores após a partida, com desembarque final na rua Alberto Hoffmann, junto ao Hospital Restinga. Outras quatro linhas de lotação atendem o Beira-Rio pela avenida Padre Cacique.

– Trânsito – A partir das 17h, os agentes da EPTC orientam a circulação nas imediações do estádio para garantir a segurança viária e minimizar os impactos no trânsito. A partir das 19h30 será bloqueada a avenida Edvaldo Pereira Paiva, a partir da Rótula das Cuias, em razão da inversão de sentido promovida na avenida que, ao final do jogo, passa a ter fluxo apenas em direção ao Centro para facilitar a saída dos torcedores.

