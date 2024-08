Futebol Em jogo com final eletrizante, Juventude perde para o Atlético Goianiense, lanterna do Brasileirão

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2024

Próximo desafio do Ju será contra o Corinthians pela Copa do Brasil. (Foto: Ingryd Oliveira/ACG)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Juventude foi derrotado pelo Atlético Goianiense na tarde desse sábado (24), por 2 a 1, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esta foi a segunda vez consecutiva, que a equipe rubro-negra, lanterna do campeonato, venceu como mandante. A primeira foi contra o Inter no fim de semana passado.

O Dragão abriu o placar com Jan Hurtado, no início do segundo tempo. A reta final do jogo foi de tirar o fôlego, já que Diego Gonçalves empatou nos acréscimos, mas Alejo colocou os mandantes na frente no apagar das luzes.

A partir dos 35 minutos do segundo tempo, Bruno Tubarão foi expulso e deixou o Atlético-GO com um a menos em campo. O Juventude aumentou a pressão e igualou o marcador.

Zé Marcos, do Ju, foi expulso faltando dois minutos para o fim do jogo. Na sequência, o Jean Carlos cometeu pênalti para o time de Goiânia.

O próximo desafio do time da Serra gaúcha será na quarta-feira (29), quando receberá o Corinthians pela Copa do Brasil. A partida será às 20h (de Brasília), no Alfredo Jaconi.

Ficha técnica

– Atlético Goianiense: Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Luiz Felipe e Guilherme Romão; Rhaldney (Baralhas), Gonzalo Freitas e Campbell (Jorginho); Janderson (Alejo Cruz), Luiz Fernando (Rafael Haler) e Hurtado (Emiliano Rodríguez). Técnico: Umberto Louzer.

– Juventude: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Dudu Vieira (Davi Goes) (Edson Carioca), Oyama e Nenê (Jean Carlos); Marcelinho (Lucas Barbosa), Erick (Diego Gonçalves) e Carrillo. Técnico: Jair Ventura.

– Arbitragem: Bruno Pereira Vasconcelos, auxiliado por Luanderson Lima dos Santos e Alessandro Álvaro Rocha. VAR: Adriano de Assis Miranda.

