1 de abril de 2020

O atacante Taison, atualmente no Shakhtar Donetsk, mais uma vez, mostrou desejo em voltar a vestir a camisa do Inter. Em participação em uma live no perfil oficial do Inter, a partir de um convite de com D’Alessandro, o jogador revelou o desejo em voltar a atuar a com o gringo, assim como, em 2008 a 2010.

“Ainda não penso em parar, tenho mais umas coisinhas para conquistar no Brasil. Tenho muitas coisas para conquistar ainda aí. Meu sonho era voltar e poder jogar contigo (D’Alessandro). Vai ter que me esperar, de um jeito ou de outro”, disse Taison.

Essa não é a primeira vez que o atacante afirma que quer voltar para ao clube. Na volta mais recente ao Brasil, durante a participação no evento Lance de Craque, promovido pelo camisa do 10, revelou que aceitariam assinar um pré-contrato. Taison tem contrato com o Shakhtar até o meio de 2021 e poderia fazer um pré-acerto a partir de dezembro deste ano.

Apesar dos imbróglios que podem envolver uma futura negociação, o jogador deixa claro sua posição e indica: “Vejo muitos dizendo que eu não quero voltar, mas não é isso. Logo, logo, a gente vai realizar isso.”

