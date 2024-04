Esporte Após semana complicada, Inter chega à reta final de preparação para estreia na Sul-Americana

Por Redação O Sul | 31 de março de 2024

Depois de perder vaga na final do Gauchão, Colorado foca na competição continental. (Foto: Ricardo Duarte)

A equipe do Inter realizou nesse domingo (31) o seu último treino antes do embarque para Córdoba, na Argentina, onde enfrentará nesta terça-feira (2) o Belgrano pela primeira rodada da Copa Sul-Americana de 2024. Os últimos dias foram destinados especialmente aos preparativos no Parque Gigante, após o time ficar de fora das finais do Campeonato Gaúcho.

Na última quinta-feira (28), a primeira parte das atividades foi aberta à imprensa e ao público, ao passo que o segundo segmento foi totalmente fechada. A ideia é proteger o elenco, especialmente por conta do Colorado estar se preparando para o torneio continental e, na sequência, para a estreia no Campeonato Brasileiro (dia 14).

O que ocorre tem ligação direta com o atual momento do clube, em razão da derrota para o Juventude nos pênaltis, na última segunda-feira (25), que culminou em mais um campeonato estadual sem a presença do Inter na decisão.

Puxões de orelha

Mesmo que publicamente os líderes do elenco estejam demonstrando apoio ao zagueiro Robert Renan por ter desperdiçado a sua cobrança de penalidade, nos bastidores nomes como Alan Patrick e Sergio Rochet cobraram com maior afinco logo após a eliminação no regional. Da mesma forma, foram fortes os questionamentos por parte do presidente Alessandro Barcellos e do diretor esportivo Magrão.

O meia-atacante Maurício também foi cobrado energicamente, por ter sido expulso aos 30 minutos do segundo tempo após desferir um chute em Nenê, caído depois de derrubar o adversário com um puxão, impedindo uma jogada de ataque colorada. Para muitos, a reação foi desnecessária e irresponsável, ao comprometer numericamente a equipe dona da casa.

Treino físico

Desde a quinta-feira (28) foram realizados trabalhos com bola, físicos e de força, além de terem sido exercitados fundamentos técnicos e táticos, assim como movimentos de intensidade.

Enquanto o Inter se prepara para estrear na Sul-Americana, em conjunto com os treinamentos, os jogadores que estão no departamento médico estão recebendo os devidos cuidados para conseguirem se recuperar o mais breve possível, preferencialmente, para estarem em plenas condições para enfrentar o Belgrano, em Córdoba.

Alario, que sofreu contusão no joelho direito, está recuperando a sua condição física e trabalha com bola individualmente. Valencia vem sendo submetido a sessões de fisioterapia.

Porém, sabe-se que um desfalque é certo: o meia Aránguiz, que passou por um procedimento de correção ocular. Já Rafael Borré foi reintegrado ao grupo no mesmo dia, após defender a Colômbia nos amistosos contra Espanha e Romênia. O jogador entrou no decorrer do segundo tempo das duas partidas.

Diante da atual circunstância, o técnico Eduardo Coudet vem pensando na estratégia que vai colocar em prática no confronto contra os “Piratas Celestes”.

