Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2020

Os financiamentos imobiliários chegaram a 13,9 bilhões de reais em outubro deste ano. (Foto: Divulgação)

Os financiamentos imobiliários chegaram a 13,9 bilhões de reais em outubro deste ano, o que equivale a um aumento de 84% em relação ao mesmo mês de 2019. A informação foi divulgada nesta terça-feira (24) pela Abecip (Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança).

O crescimento em relação ao mês anterior foi de 7,4%. Em termos financeiros, foi renovado o recorde de financiamento com recursos do SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo) em toda a série histórica, medida desde 1994.

A crescente vem desde abril deste ano, depois de uma desaceleração no início de 2020. O mercado imobiliário voltou a reaquecer com a queda da taxa básica de juros, a Selic, para o patamar de 2% ao ano.

No acumulado de janeiro a outubro, os empréstimos para compra e construção de imóveis cresceram 48,8% na comparação com o mesmo período de 2019, atingindo R$ 92,67 bilhões – mais do dobro de todo o valor do ano passado.

No acumulado de 12 meses (novembro de 2019 a outubro de 2020), os financiamentos destinados à aquisição e à construção de imóveis somaram R$ 109,11 bilhões, alta de 49,1% em relação aos 12 meses anteriores.

Recorde de unidades

Foram financiados em outubro 45,5 mil imóveis, uma alta de 8,3% frente a setembro e de 53,6% na comparação com outubro de 2019.

De janeiro a outubro, a alta foi de 36,8% em relação ao período em 2019, somando 324,6 mil unidades financiadas.

Nos últimos 12 meses (novembro de 2019 a outubro de 2020), os financiamentos viabilizaram a aquisição e a construção de 385,2 mil imóveis, alta de 37,3% em relação aos 12 meses anteriores, quando 280,6 mil unidades foram beneficiadas pelo crédito imobiliário com recursos da poupança.

Captação líquida

A captação líquida da poupança SBPE foi positiva em R$ 4,06 bilhões, melhor resultado para um mês de outubro da série histórica iniciada em julho de 1994 (Plano Real).

Entre janeiro e outubro, a captação líquida somou R$ 109,8 bilhões, também a melhor marca da série. O recorde anterior havia sido registrado em 2013, quando o balanço entre depósitos e retiradas no período de janeiro a outubro foi positivo em R$ 40,6 bilhões.

A captação líquida das cadernetas continua refletindo os efeitos da redução do consumo e da maior preocupação das famílias com sua situação financeira dada a pandemia e seus efeitos sobre a economia. Acrescente-se a esse cenário o provável impacto do pagamento do auxílio emergencial nos depósitos de poupança, sem esquecer a queda da rentabilidade das demais aplicações e perdas no mercado acionário, o que, em alguma medida, tende a levar muitas famílias a aumentar suas reservas financeiras. As informações são da Abecip.

